Arina Sabalenka proglašena za najbolju teniserku 2025. godine

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Thibault Camus ||

Beloruskinja Arina Sabalenka proglašena je za najbolju teniserku 2025. godine, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu Ženske teniske asocijacije (WTA).

Sabalenka je drugu godinu zarednom proglašena za najbolju teniserku godine.

Beloruska teniserka je tokom 2025. godine osvojila četiri titule, od kojih je najvrednija bila na US openu.

Sabalenka je takođe igrala u devet finala, a zabeležila je i 63 pobede. Ona je celu godinu provela na prvom mestu WTA liste najboljih teniserki.

Za najbolje dubl 2025. godine proglašene su Čehinja Kateržina Sinijakova i Amerikanka Tejlor Tauzend.

Amerikanka Amanda Anisimova proglašena je za teniserku koja je najviše napredovala tokom 2025. godine.

Švajcarska teniserka Belinda Benčić dobila je nagradu za najbolji povratak takmičenju, dok je Kanađanka Viktorija Mboko proglašena za najboljeg novajliju 2025. godine.

Doboj će biti domaćin velike sportske konferencije: Prezentacija 20 godina trke bez granica 'Beograd – Banja Luka'

Autor: Marija Radić

