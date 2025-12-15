AKTUELNO

Osam golova na Old Trafordu: Mančester Junajted - Bornmut 4:4

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Phil Noble/Pool via AP ||

Fudbaleri Mančester Junajteda i Bornmuta remizirali su večeras 4:4 u utakmici 16. kola Premijer lige.

Spektakularan duel sa mnogo preokreta ostavio je na kraju "slađi bod" ekipi srpskog golmana Đorđa Petrovića.

Amad Dijalo doveo je Junajted u vođstvo u 13. minutu, a izjednačenje je doneo Antoae Semenjo u 40, da bi Kazemiro u 45+4. obezbedio prednost Junajtedu na poluvremenu.

U prvom minutu nastavka Evanilson je izjednačio, a potom je Markus Tevernije iz slobodnog udarca u 52. minutu pogodio za 2:3.

Na isti način uzvratio je Bruno Fernandez u 77, a novu prednost Junajtedu doneo je Mateus Kunja u 79. minutu.

Ipak, Žunior Krupi je postavio konačnih 4:4 u 84. minutu.

Junajted je šesti na tabeli sa 26 bodova, a Bornmut 13. sa 21 bodom.

