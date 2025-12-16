JOKIĆ PONOVO POKAZAO 'BEJBI' ŠENGUNU KO JE TATA NBA LIGE! Srbin postigao 39 poena uz TRIPL-DABL, Denver posle produžetka srušio Roketse

Spektakl za pamćenje priredili su ljubiteljima košarke košarkaši Denvera i Hjustona.

Košarkaši Denver Nagetsa savladali posle produžetka Hjuston Roketse rezultatom 128:125 i tako prekinuli niz od četiri uzastopna poraza na domaćem terenu.



Apsolutni junak trijumfa bio je srpski košarkaš Nikola Jokić, koji je meč završio sa impresivnim trip-dabl učinkom.

Somborac je bio nerešiva enigma za odbranu Roketsa - pogađao iz svih mogućih pozicija, dominirao u reketu i sjajno razigravao saigrače. Na kraju, utakmicu je završio sa 39 poena, 15 skokova i 10 asistencija!

