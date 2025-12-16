AKTUELNO

Košarka

JOKIĆ PONOVO POKAZAO 'BEJBI' ŠENGUNU KO JE TATA NBA LIGE! Srbin postigao 39 poena uz TRIPL-DABL, Denver posle produžetka srušio Roketse

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Abbie Parr ||

Spektakl za pamćenje priredili su ljubiteljima košarke košarkaši Denvera i Hjustona.

Košarkaši Denver Nagetsa savladali posle produžetka Hjuston Roketse rezultatom 128:125 i tako prekinuli niz od četiri uzastopna poraza na domaćem terenu.


Apsolutni junak trijumfa bio je srpski košarkaš Nikola Jokić, koji je meč završio sa impresivnim trip-dabl učinkom.

Somborac je bio nerešiva enigma za odbranu Roketsa - pogađao iz svih mogućih pozicija, dominirao u reketu i sjajno razigravao saigrače. Na kraju, utakmicu je završio sa 39 poena, 15 skokova i 10 asistencija!

Autor: D.Bošković

#Denver

#bejbo

#nba liga

#nikola jokic

#tripl dabl

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

AKO STE PRESPAVALI EPSKI PREOKRET NOVAKA - OVO MORATE POGLEDATI! Najzanimljiviji detalji sa meča o kom bruji čitava planeta! (VIDEO)

Košarka

JOKIĆ STAO NA KORAK OD TRIPL-DABLA, ALI FANTASTIČNOM PARTIJOM SRUŠIO ŠARLOT! Srbin i Kanađanin napravili šou, sa 62 poena ugasili rivala!

Košarka

PA HIT! Šekil O'Nil pričali na SRPSKOM! Pogledajte ovaj snimak (VIDEO)

Domaći

Sve na stranu, ali deca su bitna: Munja, Terza i Stefani raspametili žiri nastupom, Luna rešila da im očita bukvicu pa im stavila do znanja šta moraju

Košarka

NIKOLA JOKIĆ UŠAO U ISTORIJU NBA LIGE! Srbin je prešao igricu, ovako monstruozan tripl-dabl niko nikada pre njega nije imao!

Ostali sportovi

OGLASIO SE MUSETI POSLE EPSKOG MEČA NA ROLAN GAROSU! Izgubio od Novaka, pa ŠMEKERSKOM PORUKOM na Instagramu oduševio planetu! (FOTO)