JOKIĆ PONOVO POKAZAO 'BEJBI' ŠENGUNU KO JE TATA NBA LIGE! Srbin postigao 39 poena uz TRIPL-DABL, Denver posle produžetka srušio Roketse

Spektakl za pamćenje priredili su ljubiteljima košarke košarkaši Denvera i Hjustona.
Košarkaši Denver Nagetsa savladali posle produžetka Hjuston Roketse rezultatom 128:125 i tako prekinuli niz od četiri uzastopna poraza na domaćem terenu.
THE Ws KEEP ROLLING#MileHighBasketball pic.twitter.com/XH5XwQHTCr— Denver Nuggets (@nuggets) 16. децембар 2025.
Apsolutni junak trijumfa bio je srpski košarkaš Nikola Jokić, koji je meč završio sa impresivnim trip-dabl učinkom.
Somborac je bio nerešiva enigma za odbranu Roketsa - pogađao iz svih mogućih pozicija, dominirao u reketu i sjajno razigravao saigrače. Na kraju, utakmicu je završio sa 39 poena, 15 skokova i 10 asistencija!
Long ball ☄️ pic.twitter.com/ygepklqObM— Denver Nuggets (@nuggets) 16. децембар 2025.
Autor: D.Bošković