NIKOLA JOKIĆ OPET VIRALAN! Pogledajte trenutak sa meča: Asistira sam sebi! (VIDEO)

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su posle produžetka Hjuston Roketse rezultatom 128:125 uz još jednu impresivnu partiju srpskog asa Nikole Jokića.

Centar Denvera bio je nerešiva enigma za odbranu gostujućeg tima. Meč je završio sa 39 poena, 15 skokova i 10 asistencija.

Na sve moguće načine pokušavali su da ga zaustave Roketsi, ali to im nije polazilo za rukom. Čak i u momentima kada je delovalo da je u bezizlaznoj situaciji uspevao je da pronađe pravo rešenje.

Na ovom meču uspeo je i sam sebi da asistira Nikola. Dobio je loptu i krenuo da "zida" leđima sebi poziciju. Ostao je u jednom momentu bez driblinga i rivali su ga udvojili. Delovalo je da nema rešenje, a onda je usledila magija. Asistirao je sebi od tablu, napravio sjajan okret i položio loptu u koš.

Njegov genijalan potez zapalio je društvene mreže.

Jokić off the backboard to himself for the floater pic.twitter.com/Q9avKm3fO3 — CT (@CTFazio24) 16. децембар 2025.

Autor: D.Bošković