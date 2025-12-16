AKTUELNO

Košarka

NIKOLA JOKIĆ OPET VIRALAN! Pogledajte trenutak sa meča: Asistira sam sebi! (VIDEO)

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Godofredo A. Vásquez ||

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su posle produžetka Hjuston Roketse rezultatom 128:125 uz još jednu impresivnu partiju srpskog asa Nikole Jokića.

Centar Denvera bio je nerešiva enigma za odbranu gostujućeg tima. Meč je završio sa 39 poena, 15 skokova i 10 asistencija.

Na sve moguće načine pokušavali su da ga zaustave Roketsi, ali to im nije polazilo za rukom. Čak i u momentima kada je delovalo da je u bezizlaznoj situaciji uspevao je da pronađe pravo rešenje.

Na ovom meču uspeo je i sam sebi da asistira Nikola. Dobio je loptu i krenuo da "zida" leđima sebi poziciju. Ostao je u jednom momentu bez driblinga i rivali su ga udvojili. Delovalo je da nema rešenje, a onda je usledila magija. Asistirao je sebi od tablu, napravio sjajan okret i položio loptu u koš.

Njegov genijalan potez zapalio je društvene mreže.

Autor: D.Bošković

#Meč

#asistencija

#nikola jokic

#sam sebi

#trenutak

#video

POVEZANE VESTI

Košarka

DIRLJIVA SCENA KOJA JE OBIŠLA SVET: Jokić se ISTOPIO kada je nju ugledao na tribinama! (VIDEO)

Košarka

JOKIĆEVA MAGIJ: Amerika bruji o spektakularnom potezu Srbina! Ljudi gledaju i ne veruju svojim očima! (VIDEO)

Košarka

ŠTA URADI OVAJ ČOVEK? Nikola Jokić brutalnom partijom u infarkt završnici rasplakao Srbina

Košarka

NOVI TRIPL-DABL NIKOLE JOKIĆA - I TO KAKAV! Nestvarna partija Somborca u novom trijumfu Denvera - Jović gledao magiju na delu!

Košarka

JOKIĆ ODIGRAO GOTOVO SAVRŠEN MEČ! Dobro protrljajte oči i pogledajte ovo: Isplivao neverovatan podatak! Čovek je opet ispisao istoriju!

Košarka

JOKIĆ SE UHVATIO ZA GLAVU POSLE JEDNE VESTI! Amerikanci ostali u šoku zbog reakcije srpskog košarkaša! Nije mu bilo prijatno, sve je iznenadio! (VIDEO