'TRI GODINE BEZ TEBE, LJUBAVI MOJA' Arijana na godišnjicu smrti Siniše Mihajlovića objavila dirljivu poruku

Mihina udovica se oglasila na društvenim mrežama.

Danas se navršava tačno tri godine od smrti proslavljenog srpskog fudbalera i trenera Siniše Mihajlovića.

Tog tužnog 16. decembra 2022. godine iz Italije je stigla najužasnija moguća vest - veliki borac Siniša Mihajlović preminuo je u bolnici u Rimu posle duge i teške borbe sa leukemijom u 54. godini života.

Udovica Siniše Mihajlovića, Arijana, objavila je na Instagramu fotografiju sa njihovog venčanja uz jednu izuzetno emotivnu poruku:

- Ne plači zbog njegovog odsustva, oseti bliskost sa njim i ponovo razgovaraj sa njim. Voleće te sa neba kao što te je voleo na zemlji. Danas se navršavaju tri godine bez tebe, ljubavi moja.

Arijana je bila sa Sinišom u braku 27 godina i sa proslavljenim fudbalerom i trenerom dobila je petoro dece - ćerke Viktoriju i Virdžiniju i sinove Miroslava, Nikolasa i Dušana.

Autor: S.M.