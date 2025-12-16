AKTUELNO

Fudbal

'TRI GODINE BEZ TEBE, LJUBAVI MOJA' Arijana na godišnjicu smrti Siniše Mihajlovića objavila dirljivu poruku

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Instagram.com ||

Mihina udovica se oglasila na društvenim mrežama.

Danas se navršava tačno tri godine od smrti proslavljenog srpskog fudbalera i trenera Siniše Mihajlovića.

Tog tužnog 16. decembra 2022. godine iz Italije je stigla najužasnija moguća vest - veliki borac Siniša Mihajlović preminuo je u bolnici u Rimu posle duge i teške borbe sa leukemijom u 54. godini života.

Udovica Siniše Mihajlovića, Arijana, objavila je na Instagramu fotografiju sa njihovog venčanja uz jednu izuzetno emotivnu poruku:

- Ne plači zbog njegovog odsustva, oseti bliskost sa njim i ponovo razgovaraj sa njim. Voleće te sa neba kao što te je voleo na zemlji. Danas se navršavaju tri godine bez tebe, ljubavi moja.

Arijana je bila sa Sinišom u braku 27 godina i sa proslavljenim fudbalerom i trenerom dobila je petoro dece - ćerke Viktoriju i Virdžiniju i sinove Miroslava, Nikolasa i Dušana.

Autor: S.M.

#Poruka

#Siniša Mali

#Smrt

#godišnjica

#udovica

POVEZANE VESTI

Fudbal

POTRESNA OBJAVA ĆERKE SINIŠE MIHAJLOVIĆA: Familija na okupu, sprema se sarma, ali njega nema!

Domaći

Jedan od njihovih poslednjih zajedničkih trenutaka: Ćerka Siniše Mihajlovića objavila sliku koja kida dušu (FOTO)

Domaći

VATRENO IZDANJE UDOVICE SINIŠE MIHAJLOVIĆA! Arijana (53) na snegu u čipkanoj majici: Dekolte u prvom planu, izgleda kao avion posle pet porođaja (FOTO

Domaći

ŽELIM DA ZNAŠ... Ćerka Saše Popovića objavila jaku poruku, napisala dve rečenice koje ODZVANJAJU

Domaći

'DOKLE OVAKO?!' Rada objavila VRUĆU fotku, izvajane noge u prvom planu, mreže izgorele!

Domaći

Prvo oglašavanje nakon vesti o raskidu: Evo šta radi Stanija Dobrojević dok svi bruje o njenom krahu sa Alibabom (FOTO)