AKTUELNO

Fudbal

FK PARTIZAN SUSPENDOVAN DO 2027. GODINE: Potpuni šok!

Izvor: Kurir, Foto: public logo ||

Ogroman problem za lidera na tabeli Super lige Srbije.

Katastrofalne vesti za klub iz Humske.

Partizan je suspendovan rano jutros i neće moći da registruje pojačanja u tri naredna prelazna roka. U predvodu do leta 2027. godine!

Odluka je donela FIFA i za konačno izvršenje zadužila Disciplinsku i etičku komisija Fudbalskog saveza Srbije, na čijem čelu se nalazi Ivan Nikolić.

Kako pišu mediji, reč je o neizmirenim sredstvima po odluci u "slučaju Patrik Andrade". Partizan je izgubio spor pred Sudom za sportsku abitražu, istovremeno i potrošio sva pravna sredstva. Crno-beli su dužni da isplate 1,3 miliona evra, ali to još uvek nisu ispunili.

Uz sve to, menadžer koji je doveo Andradea u Partizan letos je takođe tužio klub zbog zaostalih dugovanja od oko 270.000 evra.

Autor: D.Bošković

#2027

#FK Partizan

#suspendovan

#šok

POVEZANE VESTI

Fudbal

HULIGANI POGODILI NAJBOLJEG SRPSKOG SUDIJU U GLAVU: On momentalno prekinuo utakmicu, pa usledila šok objava zvaničnog sajta Super lige Srbije!

Fudbal

PARTIZAN NA KRAJU STIGAO DO BODA U UZBUDLJIVOM 175. VEČITOM DERBIJU: Kiša golova i spektakl na Marakani kakav dugo nismo videli

Fudbal

PARTIZAN IZGUBIO OD NAPRETKA! Sudijske odluke izazvale HAOS, Kruševljani slave tri boda!

Fudbal

Bez golova u Humskoj: Partizan i Vojvodina nastavili sa bledim igrama

Fudbal

MINUT ĆUTANJA ZA DEJANA MILOVANOVIĆA NA UTAKMICAMA U SRBIJI: Super liga i Prva liga brzo donele odluku

Fudbal

TUČA FUDBALERA POSLE MEČA ČUKARIČKOG I PARTIZANA: Dragojević i Tomović se žestoko potukli - trener koji ih razdvajao povređen