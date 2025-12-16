AKTUELNO

OGLASIO SE PARTIZAN ZBOG SUSPENZIJE! Crno-beli sve objasnili: Reč je o administrativnoj meri

FIFA zabranila registraciju novih igrača do 2027. godine zbog dugovanja prema Patriku Andradeu Fudbalski klub Partizan oglasio se saopštenjem nakon informacije da im je FIFA zabranila registraciju novih fudbalera do 2027. godine.

Razlog je neizmireni dug prema nekadašnjem igraču crno-belih, Patriku Andradeu.

Klub upoznat još ranije

„Sa odlukom FIFA upoznati smo još pre dva meseca, u momentu kada je spor zvanično okončan. Reč je o administrativnoj meri koja proizilazi iz postupka vezanog za ranije preuzete ugovorne obaveze“, navodi se u saopštenju.

Partizan podseća da je Andrade nastupao za klub od leta 2022. do leta 2023. godine.

Suspenzija ne utiče na takmičenja

Crno-beli naglašavaju da suspenzija ne utiče na takmičarski status kluba niti na učešće ekipe u domaćim takmičenjima.

„Radi se o privremenoj meri. Klub nastavlja da normalno funkcioniše. Suspenzija će biti ukinuta momentom izmirenja duga, što će se desiti pre zimskog prelaznog roka“, poručili su iz Humske.

Autor: Dalibor Stankov

