EKSKLUZIVNO Kalendar FK Železničar: Muškost, strast i snaga u jednom!

Ako razmišljate kojim poklonom da obradujete poklonike fudbala i navijače FK Železničar iz Pančeva, to je nesumnjivo kalendar kluba za 2026. godinu.

Energija i zajedništvo, koje krase igrače na terenu, bili su glavna vodilja u kreiranju kalendara za narednu godinu.

– Kada sam u junu ove godine preuzela sektor marketinga i komunikacija FK Železničar, moja želja bila je da klub podignem na najviši nivo kroz sinergiju digitalnog marketinga i PR-a, što smo i uspeli za ovih šest meseci. Od otvaranja klupske prodavnice i uvođenja maskote, preko društveno odgovornih akcija i podizanja Omladinske škole i infrastrukture kluba, Železničar je po svim parametrima među top 3 u Super ligi Srbije, ne samo po statistikama, već i po mišljenju kolega iz medija i fudbalskih profesionalaca. Profesionalizam, brzina, pravovremene informacije i dostupnost sadržaja na svim platformama u realnom vremenu nešto su čime se može pohvaliti mali broj klubova u Super ligi – kaže Obradovićeva.

Zoran Naunković, predsednik FK Železničar, izjavio je:

– Godina za nama je svakako najuspešnija u 78 godina dugoj istoriji našeg kluba. Osvajanje 10. mesta u sezoni 2024/2025 predstavlja najbolji plasman FK Železničar u srpskom fudbalu. Od kada sam se pre 15 godina zaljubio u Želju, svaka naredna godina bila je uspešnija od prethodne, što znači da u ovoj sezoni očekujemo da ostvarimo prvi cilj, a to je plasman u plej-of, čime bi se taj trend nastavio. Glavni cilj kluba, ne samo za ovu sezonu, jeste da bude stabilan superligaš – ne samo po rezultatima, već i finansijski.

Smatram da smo na dobrom putu. Ovom prilikom zahvaljujem Gradu Pančevu i gradonačelniku Aleksandru Stevanoviću na podršci, koju smo opravdali rezultatima, a pre svega zahvaljujući dobrom radu našeg sportskog sektora na čelu sa sportskim direktorom Bojanom Šaranovim.

Život nas ponekad podseća da fudbal nije najvažnija stvar u životu, već najvažnija sporedna stvar, pa ovom prilikom želim da pružim podršku, u ime svih članova FK Železničar i u svoje lično ime, našem treneru golmana Darku Božoviću, da mu poručim da nije sam u svojoj borbi i da jedva čekamo da nam se vrati i da nastavimo saradnju tamo gde smo stali.

Na kraju, poželeo bih svim članovima kluba, igračima, trenerima i navijačima sve najbolje u predstojećim novogodišnjim i božićnim praznicima – rekao je Naunković

– Kao kruna prvih šest meseci svakako je i izrada kalendara, sa idejom da se prikažu muškost, sportski duh i snaga – sve ono što bi trebalo da krasi fudbal. Nadam se da će u pobedama Železničara, ali i u samom kalendaru, uživati sve generacije ljubitelja fudbala i Pančevaca.

Govoreći o planovima za budućnost, istakla je:

– Ima mnogo prostora za napredak, ali sve radimo u dogovoru sa članovima Upravnog odbora kluba, prateći rezultate na terenu. Ispred nas je petogodišnji plan, ka kojem koračamo stabilno i sa jasnom strategijom – naglašava Obradovićeva.

– Zahvaljujem se mom timu koji je uz mene ovih šest meseci predano i vredno radio, a tako nastavljamo i dalje!

Kalendar FK Železničar moguće je kupiti putem zvaničnog Instagram profila kluba po ceni od 1.200 RSD, sa uračunatim troškovima dostave, ili u zvaničnoj klupskoj prodavnici na početku nove fudbalske sezone.

Autor: Pink.rs