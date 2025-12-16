Svečana promocija kalendara FK Železničar (FOTO+VIDEO)

Pred kraj fudbalske polusezone, kao četvrti na tabeli, FK Železničar iz Pančeva promovisao je kalendar za 2026. godinu, inspirisan energijom i zajedništvom koje krasi tim pod vođstvom Radomira Kokovića.

Na pozorišnoj sceni Kulturnog centra Pančevo, koju su svojim prisustvom ulepšali dečaci i devojčice iz škole fudbala, prisutni gosti su kroz različite video-priloge mogli da dobiju uvid u realizovane marketinške i PR aktivnosti kluba, sportske uspehe, kao i u sam kalendar za predstojeću godinu.

Uz soul verziju pesme „Jutro je“, nezvanične himne kluba, prisutnima su se obratili: Zoran Naunković, predsednik kluba, Bojan Šaranov, sportski direktor i kapiten plavo-belih Zoran Popović.

Zoran Naunković, predsednik FK Železničar, izjavio je:

– Godina za nama je svakako najuspešnija u 78 godina dugoj istoriji našeg kluba. Osvajanje 10. mesta u sezoni 2024/2025 predstavlja najbolji plasman FK Železničar u srpskom fudbalu. Od kada sam se pre 15 godina zaljubio u Želju, svaka naredna godina bila je uspešnija od prethodne, što znači da u ovoj sezoni očekujemo da ostvarimo prvi cilj, a to je plasman u plej-of, čime bi se taj trend nastavio. Glavni cilj kluba, ne samo za ovu sezonu, jeste da bude stabilan superligaš – ne samo po rezultatima, već i finansijski.

Smatram da smo na dobrom putu. Ovom prilikom zahvaljujem Gradu Pančevu i gradonačelniku Aleksandru Stevanoviću na podršci, koju smo opravdali rezultatima, a pre svega zahvaljujući dobrom radu našeg sportskog sektora na čelu sa sportskim direktorom Bojanom Šaranovim.

Život nas ponekad podseća da fudbal nije najvažnija stvar u životu, već najvažnija sporedna stvar, pa ovom prilikom želim da pružim podršku, u ime svih članova FK Železničar i u svoje lično ime, našem treneru golmana Darku Božoviću, da mu poručim da nije sam u svojoj borbi i da jedva čekamo da nam se vrati i da nastavimo saradnju tamo gde smo stali.

Na kraju, poželeo bih svim članovima kluba, igračima, trenerima i navijačima sve najbolje u predstojećim novogodišnjim i božićnim praznicima – rekao je Naunković

Sportski direktor Bojan Šaranov prisutnima se obratio putem video-poruke.

– Poštovane zvanice, uvaženi članovi Upravnog odbora, igrači i predstavnici medija, žao mi je što nisam mogao da vam se uživo obratim sa scene i budem sa vama na promociji kalendara za 2026. godinu. Baš kao što govorimo o sportskim uspesima, paralelno sa njima ponosni smo i na medijsku i marketinšku vidljivost koju klub ima u poslednjih šest meseci. Ona nam je pomogla da, pored talenta i predanog rada, naši fudbaleri, uz dobre rezultate, budu predstavljeni i u inostranstvu.

Dok vam se obraćam na ovaj način, upravo se vraćam iz Malmea, gde smo pre dva meseca realizovali istorijski transfer za švedski klub u iznosu od 2,2 miliona evra za našeg Jovana Milošavljevića. Krajem prošle sezone iz Železničara je u Portugaliju otišao Matija Mitrović, a potom i Lazar Romanić iz Vojvodine u Japan. Naš klub ove godine ima i dva reprezentativca – Jovana Milošavljevića i Aleksu Kuljanina, za kojeg smo već dobili i odbili brojne ponude.

Kada kažemo Železničar, tu su i Džasper Silvester, Kari Kari, ali i svi momci koji su izvojevali istorijsku pobedu protiv Partizana u Humskoj. Bilo je i nesrećno prosutih bodova, ali za klub poput Železničara, čiji su ciljevi razvoj mladih fudbalera, plasman i samoodrživost, sve su to faze kroz koje zajedno sazrevamo.

Naša vizija je stabilnost i jasna strategija na svim poljima, pa smo u eri, kako se popularno kaže, „trenerske vrteške“, puno poverenje ukazali šefu stručnog štaba Radomiru Kokoviću, sa kojim smo potpisali ugovor na još dve sezone. Naša želja je da u godinama koje dolaze Omladinska škola bude rasadnik talenata iz kojeg ćemo regrutovati igrače za prvi tim, i na tome već aktivno radimo.

Kako se bliži kraj fudbalske polusezone i pripreme za još veće izazove, budite sigurni da klub ima jasnu strategiju za unapređenje tima i spreman ulazak u nastavak sezone. Železničar ne posmatramo samo kroz sadašnjost, već kao deo petogodišnjeg plana kojem stremimo.

Još jednom hvala svima koji su uz nas – i onima koji su nas kritikama podsticali da budemo bolji, kao i onima koji su savetima pomagali da izgradimo jasniji pravac. Želim svima srećne novogodišnje i božićne praznike – kazao je Šaranov.

Kapitenu Železničara i golmanu plavo-belih, koji već tri meseca nije savladan u Pančevu, pripala je čast da se obrati u ime ekipe i govori o dosadašnjim uspesima kluba i viziji za budućnost.

– Ja kao kapiten mogu da kažem da sam ponosan na ove momke. U klubu sam godinu i po dana, dosta se promenila ekipa, ali oni koji su bili tu od prošle godine su dosta sazreli, postali su bolji i odgovorniji. Momci su počeli da rastu zajedno sa klubom. Najbitnije je da je sve usklađeno. Prošle godine je nedostajala medijska prepoznatljivost Železničara, što su ljudi iz klupa prepoznali i mislim da smo od leta 2025. godine porasli na tri fronta – klub, igrači i marketing deo – poručio je Popović.

Promociji i koktelu prisustvovali su i gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović,

Goste je na ulazu u Kulturni centar Pančevo dočekao i Gvozden, maskota plavo-belih.

