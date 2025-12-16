FIFA DODELILA NAGRADE: Evo ko je najbolji fudbaler u 2025. godini

Fudbaler Pari Sen Žermena i reprezentativac Francuske Usman Dembele osvojio je večeras FIFA nagradu "The Best" za najboljeg fudbalera u 2025. godini.

Dembele je ove godine sa PSŽ-om osvojio Ligu šampiona, prvenstvo, Kup i Superkup Francuske. Priznanje mu je uručio predsednik FIFA Đani Infantino.

Glavni konkurenti Dembeleu bili su Kilijan Mbape i Lamin Lamal.

U ženskoj konkurenciji nagradu za najbolju fudbalerku osvojila je Aitana Bonmati iz Barselone.

Za najboljeg trenera FIFA je izabrala Luisa Enrikea iz PSŽ-a. U ženskoj konkurenciji nagradu je dobila Holanđanka Sarina Vigman, koja je kao selektorka ove godine predvodila fudbalerke Engleske do titule prvaka Evrope.

U najbolji tim u muškoj konkurenciji uvršteni su: Đanluiđi Donaruma, Nuno Mendes, Virdžil van Dajk, Vilijan Pačo, Ašraf Hakimi, Rodri, Vitinja, Džud Belingem, Kol Palmer, Lamin Jamal i Usman Dembele.

Najbolji golman u FIFA izboru je Donaruma, a nagradu "Ferenc Puškaš" za najlepši gol dobio je Santijago Montijel.

Najbolje u FIFA izboru birali su kapiteni reprezentacija, selektori, novinari, kao navijači na zvaničnom sajtu FIFA.

Autor: Marija Radić