Tragičan poraz: Košarkaši Crvene zvezde izgubili od Hapoela

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su večeras u Jerusalimu od Hapoela iz Tel Aviva rezultatom 84:78 (21:21, 19:16, 21:22, 23:19) u meču 16. kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Džered Batler sa 27 poena, osam asistencija i četiri skoka.

Kodi Miler-Mekintajer je postigao 13 poena, Džordan Nvora 11, dok je Semi Odželej ubacio 10.

U redovima Hapoela istakao se Elajdža Brajant sa 28 poena, devet skokova i pet asistencija.

Danijel Oturu je postigao 18 poena, a Kris Džons 15. Srpski košarkaš Vasilije Micić zabeležio je četiri poena, četiri asistencije i tri skoka.

Timovi su se tokom prve četvrtine smenjivali u prednosti, a posle 10 minuta igre bilo je nerešeno 21:21.

Zvezda je na početku druge deonice povela 25:21, a zatim je Hapoel prešao u vođstvo koje je zadržao do kraja prvog poluvemena kada je bilo 40:37.

Ekipa iz Beograda treću četvrtinu otvorila serijom 15:5 i povela 52:45, ali je Hapoel vratio prednost i sa dva poena razlike 61:59 ušao u poslednju deonicu meča.

Zvezda je nekoliko puta tokom poslednje četvrtine imala prednost, ali je domaća ekipa bila sigurnija u završnici meča i tako došla do novog trijumfa u takmičenju.

Hapoel je vodeći na tabeli Evrolige sa 12 pobeda i četiri poraza, dok je Zvezda na devetom mestu sa učinkom 9-7.

"Crveno-beli" će u sledećem kolu, 19. decembra, dočekati Virtus, dok će Hapoel dan ranije gostovati Panatinaikosu.

Autor: Marija Radić