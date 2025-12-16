Obradović nakon poraza: Ovakve utakmice odlučuju sitnice, moramo bolje da igramo u završnici

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je večeras posle poraza od Hapoela da se njegova ekipa borila do kraja i dodao da "crveno-beli" moraju bolje da igraju u završnici mečeva.

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su večeras u Jerusalimu od Hapoela iz Tel Aviva rezultatom 84:78.

"Utakmice protiv ovakvih protivnika odlučuju sitnice. Nismo uradili neke male stvari kako treba, možda je bilo do svežine ili nečeg sličnog. Raspored koji smo imali u poslednje vreme nije lak za kratku rotaciju. Moguće je da smo u poslednjih nekoliko minuta napravili neke taktičke greške, izbor šuteva, neka rešenja u napadu, izgubljene lopte, to su stvari koje definitivno mogu da odluče utakmicu u korist protivnika", rekao je Obradović na konferenciji za medije.

On je naveo da postoje stvari koje njegova ekipa treba da popravi.

"Ne želim previše da kukam. Mislim da smo odradili dobar posao i borili se do kraja. U isto vreme stičemo iskustvo za ovakve završnice. Imali smo sličnu utakmicu protiv Partizana, kao i u prethodnom meču ovde. Moramo da naučimo kako da igramo završnice ovakvih utakmica. Možda je trebalo bolje da delimo loptu u nekim momentima. Mogli smo češće da idemo na prodor i da iznudimo faulove kada je protivnik bio u bonusu, da idemo na liniju slobodnih bacanja. Ali, to je to", izjavio je trener Crvene zvezde.

Obradović je istakao da mu nije jasan kriterijum za tehničke greške prilikom "flopinga".

"To je drugi put zaredom da se isto dešava. Na jednoj strani se to konstantno svira, a na drugoj ne, bez obzira na trenutak u utakmici. Mora da postoji neko pravilo za to. Ako odlučite da kažnjavate tehničkom greškom, u redu, ali kriterijumi moraju biti isti za sve", dodao je Obradović.

Trener Crvene zvezde je poručio da je atmosfera na utakmici u Jerusalimu bila sjajna.

Zvezda se nalazi na osmom mestu na tabeli Evrolige sa devet pobeda i sedam poraza, a u petak će dočekati Virtus u 17. kolu.

Autor: Marija Radić