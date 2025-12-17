AKTUELNO

Košarka

NEVEROVATNI LUKA DONČIĆ! Slovenac kupio 103 skupa poklona i počastio sve u Lejkersima

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Jessie Alcheh ||

Slovenac je odlučio da obraduje zaposlene u Los Anđeles Lejkersima, oko 100 njih, a to je otkrio trener Džej Džej Redik.

Redik je rekao da je Luka Dončić kupio ukupno 103 poklona.

- Kupio je poklone za sve u košarkaškim operacijama, mislim da je ukupno bilo 103 poklona. Veoma, veoma kvalitetan električni bicikl, tako da ću se radovati vožnji do plaže. Jedva čekam. Zaista lep gest s njegove strane. Momci su zaista, zaista uživali u tome - rekao je Redik.

Ovo nije prvi put da je Slovenac darežljiv za vreme praznika, pošto je sličnu stvar radio i dok je bio član Dalasa.

A, po dolasku u Los Anđeles, Dončić je donirao 5.000 dolara kako bi se obnovio mural posvećen Kobiju Brajantu. Takođe, nakon velikih požara koji su uništili veliki deo jožne Kalifornije, donirao je 500.000 dolara za pomoć u saniranju.

Autor: Iva Besarabić

#Košarka

#LA Lakers

#Luka Dončić

#nba liga

#pokloni

POVEZANE VESTI

Košarka

Strava i užas u Los Anđelesu! Izgorela kuća Stiva Kera, i trener Lejkersa ostao bez doma (VIDEO)

Košarka

Luka Dončić ostaje veran Lejkersima: Prihvatiće novi ugovor i zaraditi pravo bogatstvo

Košarka

'NISAM ZNAO ŠTA DA RADIM' Luka Dončić otkrio kako je izgubio kilograme - sada je NEPREPOZNATLJIV

Košarka

DALAS TREJDOVAO LUKU DONČIĆA! Poznato gde Slovenac nastavlja karijeru

Košarka

LUKA, ČEMU TO? Dončić jednim potezom zgrozio sve, sudija poludeo, Lebron nije mogao da veruje šta vidi (VIDEO)

Košarka

ŠTA ĆE JOKIĆ REĆI NA OVO? Nova velika promena u Denveru