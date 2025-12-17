NEVEROVATNI LUKA DONČIĆ! Slovenac kupio 103 skupa poklona i počastio sve u Lejkersima

Slovenac je odlučio da obraduje zaposlene u Los Anđeles Lejkersima, oko 100 njih, a to je otkrio trener Džej Džej Redik.

Redik je rekao da je Luka Dončić kupio ukupno 103 poklona.

- Kupio je poklone za sve u košarkaškim operacijama, mislim da je ukupno bilo 103 poklona. Veoma, veoma kvalitetan električni bicikl, tako da ću se radovati vožnji do plaže. Jedva čekam. Zaista lep gest s njegove strane. Momci su zaista, zaista uživali u tome - rekao je Redik.

Ovo nije prvi put da je Slovenac darežljiv za vreme praznika, pošto je sličnu stvar radio i dok je bio član Dalasa.

A, po dolasku u Los Anđeles, Dončić je donirao 5.000 dolara kako bi se obnovio mural posvećen Kobiju Brajantu. Takođe, nakon velikih požara koji su uništili veliki deo jožne Kalifornije, donirao je 500.000 dolara za pomoć u saniranju.

Autor: Iva Besarabić