ŠOK U SVETU TENISA! Alkaraz otpustio trenera posle sedam godina, pa mu se obratio EMOTIVNIM REČIMA: Dečje snove si pretvorio u stvarnost...

Španski teniser Karlos Alkaraz iza sebe ima još jednu veoma uspešnu kalendarsku godinu u kojoj je uspeo da dođe do dva Grend slem trofeja, ali, u susret novoj on je odlučio da prekine saradnju sa svojim trenerom Huanom Karlsom Fererom.

Karlitos je podelio nekoliko fotografija njih dvojice, dok je izdao i saopštenje u kojoj je otkrio da više neće sarađivati.

- Veoma mi je teško da napišem ovu objavu... Nakon više od sedam godina zajedno, Huanki i ja smo odlučili da okončamo našu zajedničku etapu kao trener i igrač. Hvala ti što si dečije snove pretvorio u stvarnost. Započeli smo ovaj put kada sam bio samo klinac, i tokom sveg ovog vremena pratio si me na neverovatnom putovanju, na terenu i van njega. I neizmerno sam uživao u svakom koraku s tobom.

- Uspeli smo da stignemo do vrha, i osećam da, ako su naši sportski putevi morali da se razdvoje, to je trebalo da bude baš odatle, sa vrha. Sa mesta za koje smo uvek radili i na koje smo uvek težili da stignemo. Toliko mi sećanja navire da ne bi bilo fer izabrati samo jedno. Učinio si da porastem kao sportista, ali pre svega kao osoba. I nešto što izuzetno cenim: uživao sam u procesu. To je ono što zadržavam za sebe, taj put koji smo zajedno prešli.

- Sada dolaze vremena promena za obojicu, nove avanture i novi projekti. Ali siguran sam da ćemo se s njima suočiti na pravi način, dajući najbolje od sebe, kao što smo uvek i činili. Uvek doprinoseći (uvek u plusu). Želim ti sve najbolje od srca u svemu što dolazi. Ostajem spokojan znajući da nismo ostavili ništa nedorečeno, da smo sve dali jedan drugom. Hvala ti na svemu, Juanki! ❤️

Autor: Iva Besarabić