Održan prvi zajednički sastanak ministra sporta Zorana Gajića i predsednika Olimpijskog komiteta Srbije Dejana Tomaševića!

Izvor: Pink.rs, Foto: Ministarstvo sporta/Neda Miletić ||

Danas je u Ministarstvu sporta Republike Srbije održan prvi zajednički sastanak ministra sporta Zorana Gajića i predsednika Olimpijskog komiteta Srbije Dejana Tomaševića. Sastanku su prisustvovali i član izvršnog odbora OKS, doc. dr Ivan Todorov, generalni sekretar OKS, Damir Štajner, državni sekretar Marko Kešelj, šef kabineta ministra Jovan Knežević i pomoćnik ministra Dejan Bojović.

Foto: Ministarstvo sporta/Neda Miletić

Tokom sastanka, koji je imao uvodni, ali i radni karakter, razgovarano je o uspostavljanju jasnih okvira buduće saradnje, kao i o definisanju zajedničkih prioriteta u cilju unapređenja srpskog sporta. Na sastanku je naglašeno da je otvoren,partnerski i konitunuiran dijalog od ključnog značaja, kako bi se stvorio stabilan i efikasan sistem podrške sportistima.

Foto: Ministarstvo sporta/Neda Miletić

Poseban akcenat stavljen je na koordinaciju aktivnosti i zajedničko delovanje u završnim pripremama za nastupe sportista na Zimskim olimpijskim igrama Milano –Kortina 2026, koje će se održati od 6. do 22. februara.

Foto: Ministarstvo sporta/Neda Miletić

Učesnici sastanka konstatovali su da je neophodno da saradnja između Ministarstva sporta i Olimpijskog komiteta Srbije bude na najvišem mogućem nivou, imajući u vidu da je i do predstojećih Letnjih olimpijskih igara ostalo manje od tri godine, a da kvalifikacije za nastup na ovom najvećem svetskom sportskom takmičenju počinju tokom naredne godine.

Autor: S.M.

