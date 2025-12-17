Danas je u Ministarstvu sporta Republike Srbije održan prvi zajednički sastanak ministra sporta Zorana Gajića i predsednika Olimpijskog komiteta Srbije Dejana Tomaševića. Sastanku su prisustvovali i član izvršnog odbora OKS, doc. dr Ivan Todorov, generalni sekretar OKS, Damir Štajner, državni sekretar Marko Kešelj, šef kabineta ministra Jovan Knežević i pomoćnik ministra Dejan Bojović.

Tokom sastanka, koji je imao uvodni, ali i radni karakter, razgovarano je o uspostavljanju jasnih okvira buduće saradnje, kao i o definisanju zajedničkih prioriteta u cilju unapređenja srpskog sporta. Na sastanku je naglašeno da je otvoren,partnerski i konitunuiran dijalog od ključnog značaja, kako bi se stvorio stabilan i efikasan sistem podrške sportistima.

Poseban akcenat stavljen je na koordinaciju aktivnosti i zajedničko delovanje u završnim pripremama za nastupe sportista na Zimskim olimpijskim igrama Milano –Kortina 2026, koje će se održati od 6. do 22. februara.

Učesnici sastanka konstatovali su da je neophodno da saradnja između Ministarstva sporta i Olimpijskog komiteta Srbije bude na najvišem mogućem nivou, imajući u vidu da je i do predstojećih Letnjih olimpijskih igara ostalo manje od tri godine, a da kvalifikacije za nastup na ovom najvećem svetskom sportskom takmičenju počinju tokom naredne godine.

