Debakl Partizana u Areni: Virtus dominirao, Ocokoljić se izvinio navijačima!

Košarkaši Partizana doživeli su težak poraz od Virtusa (86:68) u „Beogradskoj areni“, a trener Aleksandar Ocokoljić uputio je izvinjenje navijačima.

Partizan je u 16. kolu Evrolige poražen od Virtusa sa 86:68 pred domaćom publikom u „Beogradskoj areni“. Crno-beli su dobro otvorili meč i u jednom trenutku imali +8, ali je drugo poluvreme donelo potpunu dominaciju italijanskog tima.

Kod Partizana se istakao Sterling Braun sa 15 poena, dva skoka i dve asistencije, dok je Dvejn Vašington dodao 14 poena, dva skoka i tri asistencije. Bruno Fernando je bio dvocifren sa 10 poena i sedam skokova.

Virtus je imao raspoložene igrače – Karsen Edvards ubacio je 20 poena uz tri skoka i asistenciju, dok su Derik Alston Džunior i Met Morgan dodali po 14 poena, uz solidan učinak u skokovima i asistencijama.

Italijanski tim se ovim trijumfom popeo na 12. mesto sa skorom 8-8, dok je Partizan ostao na 16. poziciji sa 6 pobeda i 10 poraza.

Trener Aleksandar Ocokoljić posle meča uputio je izvinjenje navijačima zbog loše igre u drugom poluvremenu, naglasivši da ekipa mora da pokaže više energije i koncentracije u nastavku sezone.

Autor: Dalibor Stankov