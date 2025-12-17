AKTUELNO

Košarka

Debakl Partizana u Areni: Virtus dominirao, Ocokoljić se izvinio navijačima!

Izvor: Pink.rs/B92, Foto: Tanjug ||

Košarkaši Partizana doživeli su težak poraz od Virtusa (86:68) u „Beogradskoj areni“, a trener Aleksandar Ocokoljić uputio je izvinjenje navijačima.

Partizan je u 16. kolu Evrolige poražen od Virtusa sa 86:68 pred domaćom publikom u „Beogradskoj areni“. Crno-beli su dobro otvorili meč i u jednom trenutku imali +8, ali je drugo poluvreme donelo potpunu dominaciju italijanskog tima.

Kod Partizana se istakao Sterling Braun sa 15 poena, dva skoka i dve asistencije, dok je Dvejn Vašington dodao 14 poena, dva skoka i tri asistencije. Bruno Fernando je bio dvocifren sa 10 poena i sedam skokova.

Virtus je imao raspoložene igrače – Karsen Edvards ubacio je 20 poena uz tri skoka i asistenciju, dok su Derik Alston Džunior i Met Morgan dodali po 14 poena, uz solidan učinak u skokovima i asistencijama.

Italijanski tim se ovim trijumfom popeo na 12. mesto sa skorom 8-8, dok je Partizan ostao na 16. poziciji sa 6 pobeda i 10 poraza.

Trener Aleksandar Ocokoljić posle meča uputio je izvinjenje navijačima zbog loše igre u drugom poluvremenu, naglasivši da ekipa mora da pokaže više energije i koncentracije u nastavku sezone.

Autor: Dalibor Stankov

#Beogradska arena

#Dvejn Vašington

#Evroliga

#Košarka

#Partizan

#Virtus

#aleksandar ocokoljić

#bruno fernando

#karsen edvards

#sterling braun

POVEZANE VESTI

Košarka

OCOKOLJIĆ SAOPŠTIO LOŠE VESTI PRED EVROLIGAŠKI VEČITI DERBI! Trener Partizana otkrio koji košarkaši neće igrati protiv Crvene zvezde

Košarka

Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Virtus u 31. kolu Evrolige

Košarka

SVI SMO MI PROLAZNI, NAJVEĆA SNAGA PARTIZANA SU NAVIJAČI' Emotivno izlaganje Obradovića pred Efes - Oni su najbolji na sveta!

Košarka

DEBAKL ZVEZDE U ARENI: Dubai drugi put u sezoni savladao crveno-bele

Košarka

DEBAKL DENVERA U JEKU PORODIČNE DRAME KOŠARKAŠA! Jokić zabrinuo navijače - OTIŠAO U SVLAČIONICU! Vratio se, pa dobio tehničku

Košarka

ŽELJKO OBRADOVIĆ ZAGRMEO POSLE ŠOKANTNOG PORAZA OD BUDUĆNOSTI: Evo šta je uzrok loše igre Partizana!