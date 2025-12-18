IZVINJENJE POSLE 11 GODINA: Nikola, ovaj snimak je samo za tebe

Tako Bel, poznati lanac brze hrane, najavio je povratak popularnog "Quesarita" i u promotivnoj kampanji poziva trostrukog MVP Denver Nagetsa, Nikolu Jokića, da ga proba.

Lanac brze hrane koristi zabavnu povezanost između Jokićeve selekcije kao 41. pika na NBA draftu 2014. godine i prvog pojavljivanja Quesarita u reklami.

- Ovaj snimak je za Nikolu Jokića. Ako niste Nikola, nastavite dalje... Izvinjavamo se što je naš "quesarito" ukrao tvoju slavu te noći 2014. godine. Vraća se ponovo. Daj mu šansu... - poručili su iz kompanije.



Jokić, koji je u trenutku drafta spavao i bio gotovo nepoznat, do sada nije probao "Quesarito", što je i sam potvrdio u februaru.

- Mislim da nikada nisam jeo u Tako Belu samo zbog toga - rekao je Jokić kroz smeh u jednom intervjuu.

A šta se, ustvari, desilo tog leta 2014. godine?

Denver je odabrao Jokića kao 41. pika, ali je TV prenos prekinut reklamom. Dok je na ekranu išao samo kajron sa informacijom o Jokićevom izboru od strane Nagetsa, gledaoci su gledali promociju novog burita lanca Tako Bela.

Autor: S.M.