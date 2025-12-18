Dejan Stanković se vraća u Crvenu zvezdu

Dejan Stanković postaće novi trener Crvene zvezde u januaru.

Kako mediji prenose, Dejan Stanković od januara će preuzeti Crvenu zvezdu i vratiće se na Marakanu.

Stanković je nedavno dobio otkaz u moskovskom Spartaku, Zvezdu je vodio od 2019. do 2022. godine i osvojio je tri titule i dva Kupa Srbije.

On će na klupi Zvezde zameniti Vladana Milojevića kom će duel protiv lučanske Mladosti (subota 15.30) biti poslednji u ovom mandatu. Zanimljivo, Milojevića je i prethodni put, prilikom odlaska iz kluba, nasledio upravo Stanković.

Novi-stari trener trebalo bi da se javi na dužnost početkom januara, jer je već 3. zakazan početak priprema. Zvezdu, podsetimo, 22. i 29. januara očekuju utakmice sa Malmeom i Seltom u okviru Lige Evrope.

Što se tiče Super lige, Zvezda pred poslednje kolo jesenjeg dela šampionata zaostaje četiri boda za Partizanom, dok će u februaru igrati 1/4 finale Kupa.

Autor: S.M.