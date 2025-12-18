AKTUELNO

Košarka

OGLASIO SE MIRKO OCOKOLJIĆ! Dotakao se katastrofalnog poraza od Virtusa, pa se osvrnuo na Žalgiris!

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug /AMIR HAMZAGIĆ ||

Košarkaši Partizana gostovaće u petak od 19 časova ekipi Žalgirisa u 17. kolu Evrolige, a očekivanja pred ovaj duel izneo je trener crno-belih, Mirko Ocokoljić.

- Očekuje nas teška utakmica. Igramo protiv tima koji ima odlične litvanske košarkaše uz grupu stranih igrača predvođenih, pre svega, Najdželom Vilijams-Gosom, Silvanom Franciskom i Mozesom Rajtom. To je ekipa koja je bila najveće iznenadjenje na samom startu Evrolige. Ipak, juče su odigrali nešto slabiju utakmicu, slično kao i mi. Što se nas tiče, moramo da vidimo gde smo grešili i da pristup utakmici bude drugačiji u odnosu na sinoćni meč - rekao je Ocokoljić, a na njegove reči nadovezao se Šejk Milton:

- Moramo da se dodatno pripremimo gledajući snimke. Duga je sezona, tako da moramo da budemo fokusirani i da pronađemo pravu energiju. Potrebno je da igramo pametnije i da ne ponavljamo iste greške - dodao je Milton.

Košarkaši Žalgirisa se nalaze na osmom mestu na tabeli Evrolige sa devet pobeda i sedam poraza, dok je Partizan na 17. poziciji sa skorom 6/10. U prethodnoj rundi, oba tima su poražena - Partizan od Virtusa (68:86), a Žalgiris od Efesa (64:87).

Autor: A.A.

#Evroliga

#Mirko Ocokoljić

#Partizan

#Virtus

#poraz

POVEZANE VESTI

Košarka

Košarkaši Partizana večeras gostuju Barseloni u 29. kolu Evrolige

Košarka

MICIĆ JE SJAJAN IGRAČ, MORAĆEMO DA GA ZAUSTAVIMO: Kapiten crno-belih: Da ne ponavljamo greške

Košarka

POČINJE NAJELITNIJE KLUPSKO TAKMIČENJE! Košarkaši Partizana večeras gostuju Dubaiju u prvom kolu Evrolige

Košarka

Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju Valensiji u 12. kolu Evrolige! Obradović: Nama je najvažnije da prepoznamo ono što želimo da napadamo

Košarka

VAŽNO! Oglasio se Partizan pred evroligaški večiti derbi - Crvenu zvezdu čeka pakao!

Košarka

Debakl Partizana u Areni: Virtus dominirao, Ocokoljić se izvinio navijačima!