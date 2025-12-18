TUGA U SVETU SPORTA: Slavni vozač poginuo u PADU AVIONA, sa njim stradala žena, ćerka i sin - Pojavili se SNIMCI stravične tragedije (VIDEO)

Strašna avionska nesreća dogodila se danas u Sjedinjenim Američkim Državama, pošto se vazduhoplov marke Cessna 550 srušio nedugo nakon poletanja sa Stejtsvil regionalnog aerodroma u Severnoj Karolini. U jezivom padu poginuo je i slavni NASCAR vozač, Greg Bifl.
Prema nepotvrđenim informacijama, avion je pripadao privatnoj kompaniji iz Severne Karoline, a papiri su ukazivali da je ona povezana sa pomenutim Biflom, koji je u američkoj javnosti postao poznat nakon brojnih spasilačkih misija koje je lično sproveo tokom uragana Helena u delovima ove savezne države.
Na društvenim mrežama su počeli da kruže i snimci sa mesta nesreće, gde je avion u potpunosti zahvaćen džinovskom vatrenom stihijom, koja se brzo proširila. Potvrđeno je da se pored Grega Bifla u avionu nalazila i njegova supruga, kao i deca, sin Rajder i ćerka Ema. Hitne službe su odmah došle na mesto nesreće i više informacija se očekuje uskoro.
- Nažalost, mogu da potvrdim da je Greg Bifl zajedno sa suprugom Kristinom, ćerkom Emom i sinom Rajderom bio na tom avionu. Trebalo je provedemo zajedno posle podne, razoreni smo, tako mi je žao što ovo moram da podelim sa vama - rekao je Garet Mičel, veliki prijatelj Grega Bifla na društvenim mrežama.
Ovo su navodno snimci sa aerodroma u Stejtsvilu na kojem je došlo do strašne avionske nesreće:
🚨#BREAKING: The plane that has crashed in North Carolina is confirmed to be owned by Greg Biffle.— Matt Van Swol (@mattvanswol) 18. децембар 2025.
Greg is the NASCAR driver and hero who flew hundreds of rescue missions in Western North Carolina in his helicopter after Hurricane Helene. pic.twitter.com/Wyq7pVLwaS
Autor: Iva Besarabić