AKTUELNO

Ostali sportovi

TUGA U SVETU SPORTA: Slavni vozač poginuo u PADU AVIONA, sa njim stradala žena, ćerka i sin - Pojavili se SNIMCI stravične tragedije (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug AP/WSOC via AP, Tanjug AP/Matt Kelley, Instagram.com/cristinagbiffle ||

Strašna avionska nesreća dogodila se danas u Sjedinjenim Američkim Državama, pošto se vazduhoplov marke Cessna 550 srušio nedugo nakon poletanja sa Stejtsvil regionalnog aerodroma u Severnoj Karolini. U jezivom padu poginuo je i slavni NASCAR vozač, Greg Bifl.

Prema nepotvrđenim informacijama, avion je pripadao privatnoj kompaniji iz Severne Karoline, a papiri su ukazivali da je ona povezana sa pomenutim Biflom, koji je u američkoj javnosti postao poznat nakon brojnih spasilačkih misija koje je lično sproveo tokom uragana Helena u delovima ove savezne države.

pročitajte još

STRAHUJE SE DA NEMA PREŽIVELIH: Pojavio se ZASTRAŠUJUĆI SNIMAK pada aviona kod aerodroma - Vatra potpuno progutala letelicu (VIDEO)

Na društvenim mrežama su počeli da kruže i snimci sa mesta nesreće, gde je avion u potpunosti zahvaćen džinovskom vatrenom stihijom, koja se brzo proširila. Potvrđeno je da se pored Grega Bifla u avionu nalazila i njegova supruga, kao i deca, sin Rajder i ćerka Ema. Hitne službe su odmah došle na mesto nesreće i više informacija se očekuje uskoro.

Foto: Instagram.com/cristinagbiffle

- Nažalost, mogu da potvrdim da je Greg Bifl zajedno sa suprugom Kristinom, ćerkom Emom i sinom Rajderom bio na tom avionu. Trebalo je provedemo zajedno posle podne, razoreni smo, tako mi je žao što ovo moram da podelim sa vama - rekao je Garet Mičel, veliki prijatelj Grega Bifla na društvenim mrežama.

Ovo su navodno snimci sa aerodroma u Stejtsvilu na kojem je došlo do strašne avionske nesreće:

Autor: Iva Besarabić

#Avion

#Greg Bifl

#NASCAR

#Nesreća

#Vozač

POVEZANE VESTI

Svet

STRAHUJE SE DA NEMA PREŽIVELIH: Pojavio se ZASTRAŠUJUĆI SNIMAK pada aviona kod aerodroma - Vatra potpuno progutala letelicu (VIDEO)

Svet

PAO AVION U DŽORDŽIJI: Najmanje dve osobe poginule - Istraga u toku

Hronika

AVIONSKA NESREĆA KOD SUBOTICE: Poginuo kopilot, pilot se bori za život – Pogledajte JEZIVE SLIKE sa mesta tragedije!

Svet

Vojni helikopter se srušio u Vašingtonu

Svet

Avion koji se srušio u Engleskoj pre nesreće doleteo sa Balkana: Novi detalji tragedije

Hronika

STRAVIČNA NESREĆA U DOBOJU! Poginuo pešak, vozač bio u alkoholisanom stanju!