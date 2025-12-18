TUGA U SVETU SPORTA: Slavni vozač poginuo u PADU AVIONA, sa njim stradala žena, ćerka i sin - Pojavili se SNIMCI stravične tragedije (VIDEO)

Strašna avionska nesreća dogodila se danas u Sjedinjenim Američkim Državama, pošto se vazduhoplov marke Cessna 550 srušio nedugo nakon poletanja sa Stejtsvil regionalnog aerodroma u Severnoj Karolini. U jezivom padu poginuo je i slavni NASCAR vozač, Greg Bifl.

Prema nepotvrđenim informacijama, avion je pripadao privatnoj kompaniji iz Severne Karoline, a papiri su ukazivali da je ona povezana sa pomenutim Biflom, koji je u američkoj javnosti postao poznat nakon brojnih spasilačkih misija koje je lično sproveo tokom uragana Helena u delovima ove savezne države.

Na društvenim mrežama su počeli da kruže i snimci sa mesta nesreće, gde je avion u potpunosti zahvaćen džinovskom vatrenom stihijom, koja se brzo proširila. Potvrđeno je da se pored Grega Bifla u avionu nalazila i njegova supruga, kao i deca, sin Rajder i ćerka Ema. Hitne službe su odmah došle na mesto nesreće i više informacija se očekuje uskoro.

- Nažalost, mogu da potvrdim da je Greg Bifl zajedno sa suprugom Kristinom, ćerkom Emom i sinom Rajderom bio na tom avionu. Trebalo je provedemo zajedno posle podne, razoreni smo, tako mi je žao što ovo moram da podelim sa vama - rekao je Garet Mičel, veliki prijatelj Grega Bifla na društvenim mrežama.

Ovo su navodno snimci sa aerodroma u Stejtsvilu na kojem je došlo do strašne avionske nesreće:

🚨#BREAKING: The plane that has crashed in North Carolina is confirmed to be owned by Greg Biffle.



Greg is the NASCAR driver and hero who flew hundreds of rescue missions in Western North Carolina in his helicopter after Hurricane Helene. pic.twitter.com/Wyq7pVLwaS — Matt Van Swol (@mattvanswol) 18. децембар 2025.

