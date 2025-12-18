ONESVESTILA SE SUPRUGA DRAGANA DŽAJIĆA: Drama na predstavljanju Zvezdine monografije

Fudbalski klub Crvena zvezda predstavio je monografiju u kojoj je obeležen jubilarni 80. rođendan, a događaju prisustvovale su brojne legende crveno-belog kluba.

Između ostalog, tu su bili i generalni direktor Crvene zvezde, Zvezdan Terzić, predsednik Fudbalskog saveza Srbije Dragan Džajić, kao i Vladimir Petrović Pižon.

Upravo se nakon samog događaja dogodila i manja drama, pošto je supruga Dragana Džajića, Branka, nakratko ostala bez svesti.

Njoj je u jednom momentu pozlilo, a vrlo brzo su u pomoć pritekli ljudi koji su se oko nje nalazili i uhvatili je, kako ne bi pala.

Oni su joj ukazali prvu pomoć, a na svu sreću, sa Brankom Džajić je nakon toga sve bilo kako treba, pošto se vrlo brzo povratila iz nesvesnog stanja.

Autor: Iva Besarabić