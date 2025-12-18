'TO JE ZBIR USPOMENA KOJE ŽIVE U SVAKOM ZVEZDAŠKOM SRCU' Zvezdan Terzić o istorijskoj monografiji Crvene zvezde (FOTO)

Od davne 1945. godine, kada je grupa entuzijasta i sportskih radnika stvorila klub koji će ubrzo postati simbol Beograda i Srbije, pa sve do današnjeg dana, Crvena zvezda je zlatnim slovima ispisivala stranice istorije, rekao je generalni direktor crveno-belih Zvezdan Terzić na promociji prve monografije kluba.

- Klub je od samog početka nosio u sebi snagu zajedništva koja se manifestovala kroz ljubav i strast prema fudbalskoj lopti, dok su se na terenu stvarale legende koje su za klub vezivale milione navijača", istakao je Terzić.

Prošlost Crvene zvezde bogata je slavom i vanserijskim uspesima. Od prvog pehara u domaćem prvenstvu, preko dominacije na jugoslovenskoj i srpskoj fudbalskoj sceni, pa sve do nezaboravne 1991.godine kada je klub postao šampion Evrope i pobednik Interkontinentalnog kupa, naglasio je on.

- Zvezda je svojim rezultatima zauvek upisala svoje ime među najveće klubove sveta.

Crvena zvezda je više od kluba, kao što je i ovaj jubilej više od običnog slavlja. Ovo je podsećanje na dugačak i turbulentan put, od osnivanja kluba, Zvezdinih pobeda ali i poraza, velikih slavlja ali i tuge, osvajanja svetskog trona i želje za konstantnim takmičenjima sa najboljim klubovima Evrope i sveta.

Istovremeno ovaj jubilej je i vera i obećanje da će Crvena zvezda u decenijama koje dolaze ostati simbol Srbije, Beograda, ponosa, tradicije i nepobedivog duha, naveo je Terzić.

- Monografija koju večeras predstavljamo nije samo hronika rezultata i imena. Ona je svedočanstvo jednog vremena i zbir uspomena koje žive u svakom zvezdaškom srcu.

Na njenim stranicama nalaze se trenuci slave ali i trenuci iskušenja, jer je veličina kluba upravo u sposobnosti da opstane tako što će rasti ostajući veran sebi".

Posebnu zahvalnost dugujemo autorima i svima koji su učestvovali u stvaranju ove monografije. Njihov rad omogućio nam je da prošlost sačuvamo od zaborava, a budućim generacijama ostavimo svedočanstvo o tome šta je sve značila i šta znači naša Zvezda, istakao je Zvezdin direktor.

- Na kraju želim da istaknem da je ovih 80 godina tek jedno poglavlje u priči koja se nastavlja. Dok god ima onih koji veruju, navijaju, raduju se i tuguju, koji žive i sanjaju sa klubom, Crvena zvezda će trajati i sijati ponosno na fudbalskoj mapi sveta. Do sledećeg velikog jubileja neka nam naša Crvena zvezda podari što više velikih sportskih priča i rezultata koje će biti ispisane na stranicama budućih monografija. Srećna nam godišnjica i da u zdravlju i veselju iščitavamo stranice ove naše značajne istorije pretočene u ovo posebno izdanje - zaključio je Terzić.

