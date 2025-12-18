'U BOLNICI SMO' Dragan Džajić se oglasio nakon što se njegova supruga ONESVESTILA, evo kako se Branka oseća

Supruga predsednika Fudbalskog saveza Srbije Dragana Džajića, Branka Džajić, onesvestila se večeras na promociju monografije povodom obeležavanja 80 godina postojanja kluba, koja je održana u "Hajatu".
Dragan Džajić se sad oglasio za "Blic" i otkrio da se sa ženom nalazi kod lekara.
- Jeste, slošilo joj se. Nije joj bilo dobro, pa je krenula da padne, pomogli smo joj. Odmah smo se odvezli do bolnice, sad smo tu - rekao je Dragan Džajić za "Blic".
- Bila je vrućina, pa se Branki zavrtelo u glavi. Odmah smo došli do doktora. Dobro je sada, jeste, sve je okej - dodao nam je Džajić.
Nakon završetka promocije, supruga Dragana Džajića je na trenutak izgubila svest.
U jednom trenutku joj je pozlilo, izgubila je snagu i počela da pada, ali su prisutni brzo reagovali i pridržali je, sprečivši da završi na podu. Odmah joj je ukazana prva pomoć, a srećom, Branka Džajić se ubrzo oporavila i povratila svest.
Inače, među gostima su bili i generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić, kao i proslavljeni fudbaler Vladimir Petrović Pižon.
Autor: Iva Besarabić