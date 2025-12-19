AKTUELNO

Urnebesna izjava Nikole Jokića posle istorijske večeri: Uvek kažem...

Nikola Jokić nastavlja da pomera granice. U pobedi Denvera nad Orlandom ponovo je ispisao istoriju, tako što je postao najbolji asistent među centrima ikada.

Pokazao je srpski reprezentativac svoju magiju protiv Medžika – i Nagetsi su slavili sa 126:115.

Jokić je i ovaj meč završio sa tripl-dablom. Imao je 23 poena, 11 skokova – te još 13 dodavanja, zahvaljujući čemu je postao najbolji asistent među centrima u istoriji najjače lige sveta.

Odmah nakon utakmice upitali su ga kako mu zvuči ta informacija.

- Uvek kažem da su te stvari o kojima ću razmišljati za posle karijere. Mislim da je to nasleđe na koje ću se, posle karijere, osvrtati — sedeći na tremu, pijući pivo i pričajući izmišljene priče svojoj deci – odgovorio je Nikola.

Jokić je dostigao broj od 5.667 asistencija u karijeri, pretekavši Karima Abdul-Džabara koji je stao na 5.660.

Ove sezone srpski košarkaš igra na neverovatnom nivou i prvi je u trci za MVP nagradu.

