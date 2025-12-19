TUGA! PREMINUO ČUVENI IGRAČ BAJERNA ROĐEN U SRBIJI: Odlazak jedne od najvećih legendi kluba iz Minhena

Legendarni defanzivac Bajerna Peter Kuferšmit preminuo je u 83. godini, saopštio je danas klub iz Minhena.

Kuferšmit, rođen na teritoriji današnje Srbije 1942. godine, u mestu Bački Gračac (ranije Filipovo), odigrao je od 1960. do 1971. godine 283 utakmice za Bajern u svim takmičenjima, u kojima je dao devet golova i postao legenda kluba i igrač čije je ime zlatnim slovima ispisano u istoriji Bavaraca.

Sa Bajernom je osvojio jednu titulu prvaka Nemačke i tri Kupa.

Biografija

Peter Kuferšmit je bio jedan od najboljih defanzivaca svog vremena. Profesionalnu karijeru gradio je u periodu kada je nemački fudbal prolazio kroz snažnu transformaciju i uspon.

Igrao je na poziciji defanzivca, pre svega kao centralni bek, a odlikovali su ga čvrstina u duelima, dobra igra u vazduhu i taktička disciplina. Bio je tipičan predstavnik tadašnje škole nemačke odbrane - pouzdan, nenametljiv i maksimalno fokusiran na timsku igru.

Najveći deo karijere Kuferšmit je proveo u Bajernu iz Minhena, čiji je član bio od početka 1960-ih pa sve do 1971. godine. Tokom tog perioda odigrao je veliki broj utakmica u domaćim takmičenjima i bio deo ekipe koja je postavljala temelje kasnije dominacije Bajerna u Bundesligi i Evropi.

Iako nije spadao u najeksponiranije zvezde tima, važio je za izuzetno važan šraf u defanzivnoj liniji i igrača na kojeg su se treneri uvek mogli osloniti.

Autor: S.M.