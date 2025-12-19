Umro čovek kojeg Zvezda nije upamtila po dobrom na Marakani!

Legendarni fudbalaer Norveške - Age Harajde, preminuo je u 72. godini života posle teške borbe sa kancerom.

Kako se navodi, kada mu je dijagnostikovan tumor, borio se sa govorom i motoričkim sposobnostima, a vest da je preminuo podelio je njegov sin.

- Tata je zaspao, kod kuće, okružen porodicom. Odigrao je svoju poslednju utakmicu. Večno smo zahvalni za svu ljubav koju smo dobili tokom njegove bolesti - napisao je Bendik.

Bio je trener Rozenborga 2003. godine kada se norveški tim sastao sa Crvenom zvezdom u okviru Kupa UEFA. Tada su Norvežani slavili golom na Marakani, pa se Harajdea zvezdaška publika sigurno ne seća po najboljem, ali ga ceo svet pamti kao izvanrednog sportskog radnika.

