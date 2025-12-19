TUGA! Umro bivši fudbaler Crvene zvezde

Nekadašnji fudbaler i član slavne generacije Leotara koja je 2003. godine ispisala istoriju fudbala u Bosni i Hercegovini, Dejan Musović iznenada je preminuo u Beogradu u 56. godini.

Musović je ostavio snažan trag u klubu iz Trebinja, ali i u brojnim sredinama u Srbiji u kojima je nastupao tokom bogate igračke karijere. U Leotar je stigao 2001. godine iz Jedinstva sa Uba i vrlo brzo se nametnuo kao jedan od nosilaca igre tima koji je dve godine kasnije osvojio titulu prvaka Premijer lige BiH - prve u istoriji jedinstvenog šampionata.

Generacija Leotara iz 2003. ostala je upisana zlatnim slovima kao pionir nove lige, a Musović je bio jedan od njenih prepoznatljivih oslonaca na terenu.

Tokom karijere nosio je dresove Crvene zvezde, Čukaričkog, Spartaka iz Subotice i Mladosti iz Lučana, dok je nakon završetka igračke faze ostao u fudbalu kao trener. Radio je sa mlađim kategorijama Rada, Crvene zvezde i FK Kormoran, a iskustvo je sticao i u seniorskom pogonu Građevinara.

Autor: S.M.