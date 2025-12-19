VAVRNIKA DONEO ODLUKU O KRAJU KARIJERE: Vreme je da napišem poslednje poglavlje...

AKTUELNO

Švajcarski teniser Stanislas Vavrinka saopštio je da će završiti igračku karijeru na kraju sezone 2026.

"Vreme je da napišem poslednje poglavlje svoje karijere kao profesionalnog tenisera. Moja poslednja godina na turu će biti 2026", naveo je Vavrinka u objavi na društvenoj mreži X.

Vavrinka je tokom svoje karijere osvojio ukupno 16 titula u singlu, u koje spadaju i titule na Australijan openu 2014. godine, Rolan Garosu 2015. godine i Ju Es openu 2016. godine.

Njegov najbolji plasman na ATP listi bio je treće mesto.

"I dalje želim da pomerim svoje granice i završim ovo putovanje na najbolji mogući način. I dalje imam snove u ovom sportu. Uživao sam u svakom delu onoga što mi je tenis pružio, posebno u emocijama koje osećam igrajući pred vama. Radujem se što ću vas videti još jednom, širom sveta", dodao je Vavrinka.

