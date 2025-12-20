'DOBRO VEČE NIKOME' Šokantna scena na konferenciji: Spanulis pobesneo kao nikad do sad i napustio prostoriju!

Nijedan novinar nije se pojavio na konferenciji za medije legendrnog Spanulisa.
Šokantan prizor zabeležen je u konferencijskoj sali nakon ubedljivog trijumfa Monaka nad ekipom Bajerna (107:84) u 17. kolu Evrolige.
Legendarni Vasilis Spanulis održao je najkraću konferenciju u svojoj trenerskoj karijeri.
Naime, posle meča došao je u salu gde bila zakazana konferencija za medije, ali tamo nije bilo nikoga.
Nijedan novinar nije bio prisutan, što je ozbiljno zasmetalo legendi Evrolige.
Vassilis Spanoulis with the second-shortest press conference in EuroLeague history 👀— BasketNews (@BasketNews_com) 19. децембар 2025.
Pedro Martínez remains the quickest 😂 pic.twitter.com/122wOzdQQA
"Dobro veče nikome. Ne razumem. Prvi put u životu ne vidim nijednog novinara. Čestitke mom timu. Hvala" ljutito je izgovorio Spanulis i napustio prostoriju.
Nažalost, ovo se ne dešava u Evroligi prvi put. Sličan scenario gledali smo i nakon gostovanja Valensije u Parizu, kada je posle meča trener španskog tima Pedro Martinez došao u praznu pres salu.
Bruka i sramota za Evroligu, koja važi za najbolje klupsko takmičenje u Evropi.
Autor: D.Bošković