HOROR! Košarkašu Majamija dijagnostikovan rak, propušta ostatak sezone, počinje životnu borbu!

Krilni košarkaš Majamija - Markus Alen, moraće da odsustcuje do kraja sezone, pošto mu je posle redovnih lekarskih pregleda dijagnostikovan kancer u krvi, tzv. ne-hodžkinov limfom.

- Markus je neverovatna osoba i saigrač i učinićemo sve što možemo da ga podržimo, kao i njegovu divnu porodicu, u ovom teškom periodu - saopštio je njegov trener Džaj Lukas, pa dodao:

- Markus svakog dana u svlačionicu donosi čvrstinu i nesebičnost, a iste te osobine pomoći će mu da pobedi ovu bolest. Ceo naš program će nastaviti da ga podržava na svaki mogući način dok se fokusira na svoje zdravlje.



Markus Alen je do sada beležio 5,3 poena i 3,1 skok na 18,9 minuta provedenih na parketu za Majami Hjurikense.

- Želimo da se zahvalimo svima na mislima i molitvama tokom izuzetno teškog perioda za našu porodicu. Zahvaljujemo Bogu na Njegovoj stalnoj milosti, saosećanju i blagodati. Sa nestrpljenjem očekujemo da se dogodi čudesno izlečenje. Ostajemo čvrsti u veri - oglasila se porodica Alena.

Autor: D.Bošković