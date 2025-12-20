AKTUELNO

Košarka

NAJLUĐA UTAKMICA U ISTORIJI EVROLIGE! Bivši kapiten Partizana ubacio 43 poena u meču za pamćenje!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Istorijski spektakl priredili su igrači Barselone i Baskonije ljubiteljima košarke u Evropi.

Barselona je sinoć na svom terenu posle tri produžetka savladala Baskoniju rezultatom 134:124 (17:26, 30:27, 23:22, 27:22, 9:9, 16:16, 12:2), u utakmici 17. kola Evrolige.

Na utakmici je viđeno čak 258 poena što je novi rekord elitnog evropskog takmičenja.

Do ove utakmice rekord su držali Real i Efes, koji su u januaru 2024. godine odigrali meč sa 256 poena. Tada je Real slavio u Istanbulu rezultatom 130:126.

Najefikasniji u trijumfu katalonskog kluba bio je bivši kapiten Partizana Kevin Panter, koji je meč završio sa 43 poena, što je njegov lični rekord u Evroligi.

Tomaš Satoranski je dodao 23 poena, osam skokova i šest asistencija, dok su po 12 poena postigli Vil Klajburn i Vili Ernangomes, koji je upisao i osam skokova.

U ekipi Baskonije najefikasniji je bio Markus Hauard sa 33 poena. Timoti Luvavu-Kabaro je dodao 26 poena, dok su po 14 poena postigli Mamadi Dijakite i Kalifa Diop.

Barselona je druga na tabeli sa 12 pobeda i pet poraza, dok Baskonija zauzima 15. mesto sa skorom 6/11.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča koji će se dugo prepričavati:

Autor: D.Bošković

#Evropa

#Kevin Panter

#Utakmice

#kosarka

#spektakl

POVEZANE VESTI

Košarka

JOKIĆ PONOVO POKAZAO 'BEJBI' ŠENGUNU KO JE TATA NBA LIGE! Srbin postigao 39 poena uz TRIPL-DABL, Denver posle produžetka srušio Roketse

Ostali sportovi

AKO STE PRESPAVALI EPSKI PREOKRET NOVAKA - OVO MORATE POGLEDATI! Najzanimljiviji detalji sa meča o kom bruji čitava planeta! (VIDEO)

Ostali sportovi

OGLASIO SE MUSETI POSLE EPSKOG MEČA NA ROLAN GAROSU! Izgubio od Novaka, pa ŠMEKERSKOM PORUKOM na Instagramu oduševio planetu! (FOTO)

Košarka

PA HIT! Šekil O'Nil pričali na SRPSKOM! Pogledajte ovaj snimak (VIDEO)

Domaći

LUDA ZABAVA NA SNIMANJU NOVOGODIŠNJEG PROGRAMA RED TV: Mina Kostić zamešala kukovima, voditelji sve vreme đuskali na bini (FOTO+VIDEO)

Košarka

BOBAN MARJANOVIĆ OTKRIO PLANOVE ZA BUDUĆNOST: Očekujem NBA, ali imam opcije ako ne dođe do toga!