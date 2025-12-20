NAJLUĐA UTAKMICA U ISTORIJI EVROLIGE! Bivši kapiten Partizana ubacio 43 poena u meču za pamćenje!

Istorijski spektakl priredili su igrači Barselone i Baskonije ljubiteljima košarke u Evropi.

Barselona je sinoć na svom terenu posle tri produžetka savladala Baskoniju rezultatom 134:124 (17:26, 30:27, 23:22, 27:22, 9:9, 16:16, 12:2), u utakmici 17. kola Evrolige.

Na utakmici je viđeno čak 258 poena što je novi rekord elitnog evropskog takmičenja.

Do ove utakmice rekord su držali Real i Efes, koji su u januaru 2024. godine odigrali meč sa 256 poena. Tada je Real slavio u Istanbulu rezultatom 130:126.

Najefikasniji u trijumfu katalonskog kluba bio je bivši kapiten Partizana Kevin Panter, koji je meč završio sa 43 poena, što je njegov lični rekord u Evroligi.

Tomaš Satoranski je dodao 23 poena, osam skokova i šest asistencija, dok su po 12 poena postigli Vil Klajburn i Vili Ernangomes, koji je upisao i osam skokova.

U ekipi Baskonije najefikasniji je bio Markus Hauard sa 33 poena. Timoti Luvavu-Kabaro je dodao 26 poena, dok su po 14 poena postigli Mamadi Dijakite i Kalifa Diop.

Barselona je druga na tabeli sa 12 pobeda i pet poraza, dok Baskonija zauzima 15. mesto sa skorom 6/11.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča koji će se dugo prepričavati:

Autor: D.Bošković