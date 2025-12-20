NAJAVIO KRAJ: Čuveni teniser objavio da završava karijeru

Trenutno je Švajcarac na 157 mestu ATP liste. Posebnom porukom i na originalan način je najavio predstojeće turnire.

Sten Vavrinka će 2026. godine odigrati poslednju sezonu na ATP turu kako je i sam objavio.

Trenutno je Švajcarac na 157 mestu ATP liste. Posebnom porukom i na originalan način je najavio predstojeće turnire.

– Svakoj knjizi treba kraj. Vreme je da napišem poslednje poglavlje. Ovo će biti moja poslednja godina na turu, rekao je Vavrinka. Potom reči strast i san, predstavio akrostihom.

🎾ONE LAST PUSH🎾

Every book needs an ending📕

It’s time to write the final chapter of my career as a professional tennis player 📝

2026 will be my last year on tour



P perseverance

A ambition

S sacrifice

S success

I injuries

O obsession

N never give up



D discipline

R… pic.twitter.com/CJlA8gCN8Y — Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) 19. децембар 2025.



– Želim i dalje da testiram svoje granice i završim ovo putovanje na najbolji mogući način. Još uvek imam neostvarene snove. Uživao sam u svemu što mi je tenis pružio, posebno igrajući pred vama. Radujem se skorijem viđenju širom sveta - napisao je on.

Autor: D.Bošković