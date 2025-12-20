NAJAVIO KRAJ: Čuveni teniser objavio da završava karijeru

Trenutno je Švajcarac na 157 mestu ATP liste. Posebnom porukom i na originalan način je najavio predstojeće turnire.
Sten Vavrinka će 2026. godine odigrati poslednju sezonu na ATP turu kako je i sam objavio.
– Svakoj knjizi treba kraj. Vreme je da napišem poslednje poglavlje. Ovo će biti moja poslednja godina na turu, rekao je Vavrinka. Potom reči strast i san, predstavio akrostihom.
🎾ONE LAST PUSH🎾— Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) 19. децембар 2025.
Every book needs an ending📕
It’s time to write the final chapter of my career as a professional tennis player 📝
2026 will be my last year on tour
P perseverance
A ambition
S sacrifice
S success
I injuries
O obsession
N never give up
D discipline
R… pic.twitter.com/CJlA8gCN8Y
– Želim i dalje da testiram svoje granice i završim ovo putovanje na najbolji mogući način. Još uvek imam neostvarene snove. Uživao sam u svemu što mi je tenis pružio, posebno igrajući pred vama. Radujem se skorijem viđenju širom sveta - napisao je on.
Autor: D.Bošković