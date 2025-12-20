AKTUELNO

NAJAVIO KRAJ: Čuveni teniser objavio da završava karijeru

Izvor: Sport, Foto: BETA AP/CAROLYN KASTER/TANJUG AP/DARKO VOJINOVIĆ ||

Trenutno je Švajcarac na 157 mestu ATP liste. Posebnom porukom i na originalan način je najavio predstojeće turnire.

Sten Vavrinka će 2026. godine odigrati poslednju sezonu na ATP turu kako je i sam objavio.

Trenutno je Švajcarac na 157 mestu ATP liste. Posebnom porukom i na originalan način je najavio predstojeće turnire.

– Svakoj knjizi treba kraj. Vreme je da napišem poslednje poglavlje. Ovo će biti moja poslednja godina na turu, rekao je Vavrinka. Potom reči strast i san, predstavio akrostihom.


– Želim i dalje da testiram svoje granice i završim ovo putovanje na najbolji mogući način. Još uvek imam neostvarene snove. Uživao sam u svemu što mi je tenis pružio, posebno igrajući pred vama. Radujem se skorijem viđenju širom sveta - napisao je on.

