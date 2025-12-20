'SVI ZNAJU KROZ ŠTA PROLAZI U PRIVATNOM ŽIVOTU' Moneke javno pružio podršku srpskom košarkašu: Jako je važan za nas!

Košarkaš Crvene zvezde, Čima Monkeke, izneo je svoje utiske nakon trijumfa nad Virtusom u 17. kolu Evrolige.



Zvezda je sinoć posle dramatične završnice savladala Virtus rezultatom 80:79 i tako stigla do 10 trijuma u elitnom takmičenju.

As crveno-belih bio je kritičan uprkos pobedi.

"Moramo bolje, moramo da naučimo iz ove utakmice", rekao je Čima Moneke i istakao da je njegova ekipa napravila mnogo grešaka i u napadu i u odbrani. Svaka utakmica je važna i ne želiš da izgubiš kod kuće. Samo sam razmišljao da dobijemo danas. Promašeni penali su zarazni. To je nešto najgore kad promašite nekoliko i kada je dramatična utakmica. Sutra ću da vežbam slobodna bacanja", kaže Moneke.

Osvrnuo se i na Nikolu Kalinića, koji u poslednje vreme ne igra na svom prepoznatiljivom nivou.

"On je jedan od lidera, treba nam da bude svoj i svi znaju kroz šta prolazi u privatnom životu i uvek je na svakoj utakmici važan za nas. To najviše cenim kod njega, jako je važan igrač za nas. Sjajno je imati ga za saigrača", pružio je podršku srpskom košarkašu Moneke.

Autor: D.Bošković