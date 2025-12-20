Ovako litvanski mediji pišu o sramoti Partizana u Kaunasu, Džabari se sukobio sa Ocokoljićem u svlačionici

Debakl, sramota i bruka Partizana u Kaunasu, samo su tri blaga epiteta koja opisuju ono što se dogodilo u petak u sedamnaestom kolu Evrolige. Crno-beli su razbijeni u paramparčad, upisali drugi najubedljiviji poraz ikada u eliti (109:68) i zbog svega totalno potonuli u očima navijača.

Besne pristalice Partizan okupirale su društvene mreže i salvom negativnih komentara pokazali šta misle o zalaganju većeg dela ekipe, koja izgleda neprepoznatljivo, pogotovo nakon pobeda protiv Bajerna i Crvene zvezde.

Posle Virtusa, i Žalgiris je razneo klub iz Humske, a u litvanskim medijima se podrobno bave ovom utakmicom. Pre svega iz ugla Žalgirisa, ali postoji i jedan zanimljiv detalj.



Naime, prema pisanju litvanske verzije sajta "BasketNews", došlo je do sukoba Džabarija Parkera i privremenog trenera Mirka Ocokoljića u svlačionici posle utakmice. Navodi se da je Džabari Parker nakon što je stajao mirno kraj vrata, evidentno sa namerom započeo verbalni sukob sa trenerom.

Mirko Ocokoljić nije ostao bez odgovora, i ovo ostavlja pitanje, hoće li Džabari Parker uopšte biti od bilo kakve pomoći za klub u narednom periodu...

BasketNews je i analizirao samu utakmicu kroz prizmu partije Mozesa Rajta, koji je prethodnih dana bio u centru pažnje, pošto ovaj košarkaš nije imao baš dobrih par nedelje, posebno u odnosu sa trenerom Žalgirisa.

Slično je i na sajtu "Krepsinis", gde je u prvom planu Mozes Rajt, a na ova dva najpopularnija tamošnja sajta se mogu naći i izjave trenera crno-belih i njegovo totalno razočarenje.

Autor: D.Bošković