AKTUELNO

Košarka

Ovako litvanski mediji pišu o sramoti Partizana u Kaunasu, Džabari se sukobio sa Ocokoljićem u svlačionici

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug ||

Debakl, sramota i bruka Partizana u Kaunasu, samo su tri blaga epiteta koja opisuju ono što se dogodilo u petak u sedamnaestom kolu Evrolige. Crno-beli su razbijeni u paramparčad, upisali drugi najubedljiviji poraz ikada u eliti (109:68) i zbog svega totalno potonuli u očima navijača.

Besne pristalice Partizan okupirale su društvene mreže i salvom negativnih komentara pokazali šta misle o zalaganju većeg dela ekipe, koja izgleda neprepoznatljivo, pogotovo nakon pobeda protiv Bajerna i Crvene zvezde.

Posle Virtusa, i Žalgiris je razneo klub iz Humske, a u litvanskim medijima se podrobno bave ovom utakmicom. Pre svega iz ugla Žalgirisa, ali postoji i jedan zanimljiv detalj.


Naime, prema pisanju litvanske verzije sajta "BasketNews", došlo je do sukoba Džabarija Parkera i privremenog trenera Mirka Ocokoljića u svlačionici posle utakmice. Navodi se da je Džabari Parker nakon što je stajao mirno kraj vrata, evidentno sa namerom započeo verbalni sukob sa trenerom.

Mirko Ocokoljić nije ostao bez odgovora, i ovo ostavlja pitanje, hoće li Džabari Parker uopšte biti od bilo kakve pomoći za klub u narednom periodu...

BasketNews je i analizirao samu utakmicu kroz prizmu partije Mozesa Rajta, koji je prethodnih dana bio u centru pažnje, pošto ovaj košarkaš nije imao baš dobrih par nedelje, posebno u odnosu sa trenerom Žalgirisa.

Slično je i na sajtu "Krepsinis", gde je u prvom planu Mozes Rajt, a na ova dva najpopularnija tamošnja sajta se mogu naći i izjave trenera crno-belih i njegovo totalno razočarenje.

Autor: D.Bošković

#Partizan

#SRAMOTA

#džabari

#litvanski mediji

#svlačionica

POVEZANE VESTI

Košarka

Ovako izgleda tabela Evrolige posle poraza Partizana od Panatinaikosa: Crno-beli mogu i na poslednje mesto...

Košarka

BRUKA PARTIZANA! Skromni Split ih UNIŠTIO usred Beograda: E, ovo je već ozbiljno poniženje za Obradovićev tim!

Košarka

TRAGEDIJA PARTIZANA: Barselona slavila u grotlu Arene trojkom Klajburna sa pola terena

Košarka

'PROTIV ZVEZDE JE UVEK SPECIJALNO' Prve reči Željka Obradovića nakon pobede Partizana u DERBIJU!

Košarka

'SRAMOTA ME VAŠE BRUKE' Drčelić grmi posle pljačke u Kaunasu: Cirkus sudija! Krađa! Ovo nema veze sa sportom!

Košarka

PARTIZAN PORAŽEN OD FENJERAŠA: Sramota crno-belih u Lionu – Asvel slavio 88:87!