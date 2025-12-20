UŽAS U SUPERLIGI SRBIJE: Stravičan sudar fudbalera glavama, jedan ostao nepomično da leži na terenu! Hitna pomoć momentalno reagovala

Jezive scene viđene su na utakmici između Radničkog iz Niša i Železničara iz Pančeva u Superligi Srbije.

Na početku drugog poluvremena došlo je do stravičnog sudara glavama dvojice fudbalera posle kog smo videli horor situaciju. Branislav Knežević ostao je da leži nepomično na zemlji, a Hitna pomoć je momentalno reagovala.

Igrači su pretrnuli od straha isto kao i publika, a jeziv snimak sve je sledio.

Železničar se brzo oglasio kratkim saopštenjem u kom je otkrio šta se dešava sa Kneževićem.

- Igrač FK Železničar, Branislav Knežević, prebačen je u Urgentni centar Kliničkog centra Niš, gde se čeka dijagnostički pregled. Knežević je trenutno u svesnom stanju, nakon sudara na terenu sa protivničkim igračem i povrede glave - navodi se u kratkom saopštenju Železničara.

Što se same utakmice tiče, ona je završena 1:0 za Radnički iz Niša, a gol je postigao Nikola Srećković u 63. minutu.

Autor: Pink.rs