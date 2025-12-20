AKTUELNO

Košarka

Isplivali novi detalji: Evo kada stiže Penjaroja i koliko će zaraditi u Partizanu

Izvor: Informer.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Velika kriza u Partizan kulminirala je posle odlaska Obradović i poraza u Kaunasu, a Đoan Penjaroja preuzima tim uz ugovor vredan 1,2 miliona evra do 2027.

Nakon razlaza sa doskorašnjim trenerom, crno-beli su kratko stabilizovali rezultate, ali je usledio potpuni slom u duplom kolu Evrolige.

Partizan je najpre u Beogradu poražen od Virtusa sa 86:68, a zatim i u Kaunasu od Žalgirisa sa 41 poenom razlike, što je bio najubedljiviji poraz ekipe ove sezone.

Utakmica u Litvaniji od starta je pokazala da tim nije bio fokusiran, dok se u klubu istovremeno čekao dolazak novog šefa struke.

Kako saznajuprenose Sportske, Penjaroja će u Beograd stići u ponedeljak, dok je prvi trening sa ekipom zakazan za sredu.

Odlučeno je da dosadašnji vršilac dužnosti Mirko Ocokoljić ostane u stručnom štabu, kao i Uroš Dragićević, što znači da će Španac debitovati na klupi Partizana u 18. kolu Evrolige protiv Makabija u Beogradu.

Penjaroja je ugovor sa Partizanom potpisao 4. decembra i njime je predviđeno da do kraja aktuelne sezone zaradi 500.000 evra, dok mu za sezonu 2026/27. sleduje 700.000, ukupno 1.200.000 evra za nepune dve sezone.

Poređenja radi, španski stručnjak je tokom prethodne sezone u Barselonai imao ugovor vredan oko 600.000 evra, dok u Partizanu preuzima ekipu u trenutku ozbiljnog rezultatskog i organizacionog problema, sa jasnim zadatkom da stabilizuje tim u nastavku sezone.

Autor: A.A.

#Košarka

#Meč

#Partizan

#Utakmica

#Đoan Penjaroja

POVEZANE VESTI

Košarka

Luka Dončić ostaje veran Lejkersima: Prihvatiće novi ugovor i zaraditi pravo bogatstvo

Košarka

ŽELJKO OBRADOVIĆ NAJAVIO ŠTA ĆE RADITI POSLE OSTAVKE: Kad ne budem više trener u Partizanu...

Košarka

Otkriveno: Evo koliko je Partizan plaćao Željka Obradovića i stručni štab

Košarka

LUKA DONČIĆ POTPISAO OGROMAN UGOVOR – ali sledeći će biti POTPUNO LUDILO! Evo koliko će zarađivati PO UTAKMICI!

Domaći

PRODUŽILA UGOVOR! Ceca za basnoslovnu sumu ostaje u Zvezdama Granda, honorar joj skočio za 30 odsto - evo koliko će zaraditi!

Košarka

OBRADOVIĆ POTPISAO NOVI UGOVOR SA CRNO-BELIMA! Žoc ostaje u Partizanu!