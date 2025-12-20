Isplivali novi detalji: Evo kada stiže Penjaroja i koliko će zaraditi u Partizanu

Velika kriza u Partizan kulminirala je posle odlaska Obradović i poraza u Kaunasu, a Đoan Penjaroja preuzima tim uz ugovor vredan 1,2 miliona evra do 2027.

Nakon razlaza sa doskorašnjim trenerom, crno-beli su kratko stabilizovali rezultate, ali je usledio potpuni slom u duplom kolu Evrolige.

Partizan je najpre u Beogradu poražen od Virtusa sa 86:68, a zatim i u Kaunasu od Žalgirisa sa 41 poenom razlike, što je bio najubedljiviji poraz ekipe ove sezone.

Utakmica u Litvaniji od starta je pokazala da tim nije bio fokusiran, dok se u klubu istovremeno čekao dolazak novog šefa struke.

Kako saznajuprenose Sportske, Penjaroja će u Beograd stići u ponedeljak, dok je prvi trening sa ekipom zakazan za sredu.

Odlučeno je da dosadašnji vršilac dužnosti Mirko Ocokoljić ostane u stručnom štabu, kao i Uroš Dragićević, što znači da će Španac debitovati na klupi Partizana u 18. kolu Evrolige protiv Makabija u Beogradu.

Penjaroja je ugovor sa Partizanom potpisao 4. decembra i njime je predviđeno da do kraja aktuelne sezone zaradi 500.000 evra, dok mu za sezonu 2026/27. sleduje 700.000, ukupno 1.200.000 evra za nepune dve sezone.

Poređenja radi, španski stručnjak je tokom prethodne sezone u Barselonai imao ugovor vredan oko 600.000 evra, dok u Partizanu preuzima ekipu u trenutku ozbiljnog rezultatskog i organizacionog problema, sa jasnim zadatkom da stabilizuje tim u nastavku sezone.

Autor: A.A.