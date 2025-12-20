NAKON BLAMAŽE U LOZNICI: Partizan poražen i u 'večitom derbiju'!

DANAS baš nije dan za crno-bele – posle fudbalera, poraz doživeli i odbojkaši.

Nakon što su fudbaleri Partizana poraženi od IMT-a u Loznici rezultatom 1:0, neuspeh je večeras zabeležila i odbojkaška sekcija crno-belih.

U devetom kolu Superlige Srbije, odbojkaši Crvene zvezde slavili su u gostima protiv Partizana rezultatom 3:2 (23:25, 26:24, 21:25, 26:24, 19:17).

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Ahmed Omar sa 22 poena, dok su Alija Bekrić i Milan Kristić dodali po 18, a Andrej Rudić 10 poena.

Kod Partizana se istakao Branko Kopitić sa čak 34 poena, dok su Ignjat Dopuđ i Nikola Mijailović postigli po 17.

Crvena zvezda se trenutno nalazi na drugom mestu na tabeli sa 18 bodova i u sledećem kolu dočekaće Spartak iz Subotice. Partizan je osmi sa 11 bodova i gostovaće Radničkom u Kragujevcu.

Autor: Dalibor Stankov