Pa ovo je hit! Pogledajte šta je Denver spremio Jokiću pred večerašnji meč (FOTO)

Denver Nagetsi večeras u "Bol Areni“ dočekuju Hjuston Roketse, a navijače će na stolicama čekati majice sa "kesaritom“ kao iznenađenje posvećeno Nikoli Jokiću.

Nagetsi su već dva puta ove sezone bili bolji od Roketsa, jednom u Hjustonu, a potom i pre samo nekoliko dana u Denveru. Novi meč koji je večeras zakazan za 23.00 po srednjoevropskom vremenu - donosi još jedan okršaj Nikole Jokića i Alperena Šenguna, centra Hjustona kojeg mnogi nazivaju "Bejbi Jokić".

Ipak, pažnju je pred ovu utakmicu privukao potez domaćina van samog terena. Čelnici Denvera odlučili su da navijačima prirede nesvakidašnje iznenađenje - na svakoj stolici u areni nalaziće se posebna majica posvećena Nikoli Jokiću.

Majica nosi ilustraciju čuvene "kesarice" - simbola trenutka sa NBA drafta 2014. godine, kada je Jokić izabran kao 41. pik, dok reklama nije ni bila prikazana u TV prenosu. Upravo taj detalj danas važi za jedan od najslikovitijih primera koliko je put srpskog centra do vrha NBA lige bio neverovatan.

Iznad ilustracije stoji poruka "Dajte kesarici šansu", jasna aluzija na Jokićev razvoj i činjenicu da je od tadašnjeg anonimusa postao jedan od najboljih, ako ne i najbolji košarkaš današnjice.

Autor: A.A.