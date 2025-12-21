Sad je i zvanično: Vladan Milojević više nije trener Zvezde

Vladan Milojević je okončao drugi mandat kao trener Crvene zvezde.

Zvezda se oglasila saopštenjem.

Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je, sporazumno raskinut ugovor sa Vladanom Milojevićem, koji od danas više neće obavljati funkciju šefa stručnog štaba našeg kluba.

Vladan Milojević se pozdravio sa igračima, stručnim štabom i svim zaposlenima u klubu, uz reči iskrene zahvalnosti i snažne emocije koje su obeležile njegov odlazak. Od prvog do poslednjeg dana, Milojević je pokazao šta znači istinska odanost Crvenoj zvezdi – uvek je bio tu kada je klubu bilo najpotrebnije, spreman da preuzme odgovornost, da stane ispred ekipe i da vodi Zvezdu sa verom, mirnoćom i snagom.

Svojim radom, posvećenošću i rezultatima, Vladan Milojević se zauvek upisao u istoriju Crvene zvezde. Pod njegovim vođstvom klub je ostvario velike uspehe, oborio brojne rekorde i vratio Zvezdu tamo gde joj je i mesto – na evropsku fudbalsku mapu. Ono što ga čini posebnim jeste činjenica da je u oba mandata uspeo da probudi snažnu emociju kod navijača, da im vrati veru, ponos i osećaj zajedništva koji Crvenu zvezdu čine jedinstvenom.

Navijači će Vladanu Milojeviću zauvek biti zahvalni za sve trenutke sreće, radosti i ponosa koje im je priredio, za evropske noći koje će se pamtiti i za osmehe koji su se rađali na tribinama Marakane.

Fudbalski klub Crvena zvezda izražava ogromnu i iskrenu zahvalnost Vladanu Milojeviću na svemu što je dao klubu, na svakom momentu borbe, svakom uspehu i svakoj emociji koju je podelio sa crveno-belom porodicom.

Vrata Crvene zvezde za Vladana Milojevića uvek će biti otvorena, jer neki ljudi nisu samo deo istorije kluba – oni su deo njegove duše.

Hvala ti, Miloje!

Autor: Marija Radić