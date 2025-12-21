AKTUELNO

EMOTIVNA IZJAVA MILOJEVIĆA: Evo kojim rečima se oprostio od Zvezde

21.12.2025

Zvezdo, hvala ti! Volim te, poručio je dosadašnji trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević, koji se emotivnom izjavom oprostio od šampiona Srbije.

Crvena zvezda je ranije danas saopštila da je sporazumno raskinula ugovor sa Milojevićem.

"Milojević je prvi put preuzeo Crvenu zvezdu u junu 2017. godine i već u debitantskoj sezoni osvojio titulu šampiona Srbije, uz plasman u grupnu fazu Lige Evrope. Tokom narednih godina nastavio je dominaciju na domaćoj sceni, a kao poseban uspeh ističu se plasmani u grupnu fazu Lige šampiona u sezonama 2018/19 i 2019/20", objavljeno je na zvaničnom sajtu Crvene zvezde.

Milojević je nakon odlaska iz Zvezde 2019. godine trenersku karijeru nastavio u inostranstvu.

"Milojević se na klupu crveno-belih vratio 2023. godine. U sezoni 2023/24. osvojio je Kup Srbije, jedini trofej koji mu je nedostajao iz prvog mandata u Zvezdi. Naredne takmičarske godine ponovo je osvojio duplu krunu i obezbedio plasman u ligašku fazu Lige šampiona, dok je u tekućoj sezoni izborio učešće u Ligi Evrope", saopštila je Crvena zvezda.

Sad je i zvanično: Vladan Milojević više nije trener Zvezde

