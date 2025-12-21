Sada je i zvanično: Crvena zvezda se oprostila od Vladana Milojevića – Dejan Stanković novi trener!

Fudbalski klub Crvena zvezda potvrdio je da Vladan Milojević više nije trener crveno-belih. Klub se od stratega oprostio emotivnim saopštenjem, dok će na klupu ponovo sesti Dejan Stanković.

Gotovo je – Vladan Milojević odlazi sa Marakane. Klub iz Ljutice Bogdana je ove nedelje potvrdio vest sporazumnim raskidom ugovora i emotivnim oproštajem od trenera koji je ostavio dubok trag u istoriji Crvene zvezde.

U saopštenju crveno-belih navodi se da se Milojević pozdravio sa igračima, stručnim štabom i zaposlenima u klubu, uz reči iskrene zahvalnosti i snažne emocije. „Od prvog do poslednjeg dana pokazao je šta znači odanost Crvenoj zvezdi – uvek je bio tu kada je klubu bilo najpotrebnije, spreman da preuzme odgovornost i da vodi ekipu sa verom i snagom“, stoji u saopštenju.

Pod njegovim vođstvom Zvezda je ostvarila velike uspehe, oborila brojne rekorde i vratila se na evropsku fudbalsku mapu. Navijači će ga pamtiti po evropskim noćima i emociji koju je probudio na tribinama Marakane. Klub je poručio da će vrata Crvene zvezde za Milojevića uvek biti otvorena.

Dejan Stanković novi trener

Novi šef stručnog štaba biće Dejan Stanković. On je bez kluba od odlaska iz moskovskog Spartaka, a već neko vreme se nalazi u Beogradu gde je obavio pregovore sa Zvezdom.

Stanković je već predvodio crveno-bele od 2019. do 2022. godine, osvojivši tri titule i dva Kupa Srbije. Sada će ponovo sesti na klupu sa jasnim ciljevima – duplom krunom u domaćem prvenstvu i uspehom u Ligi Evrope, gde Zvezdu očekuju mečevi sa Malmeom i Seltom krajem januara.

Do sada je Stanković vodio Zvezdu na ukupno 130 utakmica.

Autor: Dalibor Stankov