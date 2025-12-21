AKTUELNO

Košarka

NOVI UDARAC ZA BARSELONU! Teška povreda lidera ekipe, evo kolika pauza ga čeka!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Nemanja Jovanović ||

Težak udarac za Barselonu.

Lider Barselone Vil Klajburn doživeo je tešku povredu zadnje lože i očekuje ga pauza od šest nedelja.

U saopštenju Barselone se navodi da je posle dodatnih lekarskih pregleda utvrđeno da je Klajburn doživeo povredu zadnje lože zbog čega će pauzirati šest nedelja. Košarkaš Barselone se povredio pre dva dana utakmici 17. kola Evrolige protiv Baskonije (134:124).

Klajburn je u dosadašnjem delu sezone u Evroligi prosečno beležio 14,4 poena, 4,2 skoka i 1,4 asistencije po meču.

Autor: D.Bošković

#Barselona

#KK Barselona

#Vil Klajburn

#ekipa

#povreda

