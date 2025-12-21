NEMANJA RADONJIĆ STAVIO TAČKU! Poslao je poruku Vladanu Milojeviću na odlasku iz Crvene zvezde!

Krilni fudbaler Crvene zvezdeNemanja Radonjić oglasio se povodom odlaska Vladana Milojevića iz Ljutice Bogdana.
Kratkom porukom na svom Instagram storiju krilni napadač crveno-belih pokazao je zahvalnost treneru sa kojim je sarađivao u oba mandata.
- Šefe, hvala na svemu i srećno - napisao je Nemanja Radonjić uz zajedničku fotografiju sa trenerom Vladanom Milojević.
Podsetimo, Radonjić je u dva navrata bio sklonjen od strane Milojevića, a kako je sada već bivši trener Zvezde govorio - zbog nediscipline.
Ipak, Radonjić mu to nije zamerio i na kraju se ljudski i prijateljski oprostio od Milojevića.
