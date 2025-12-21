AKTUELNO

Fudbal

NEMANJA RADONJIĆ STAVIO TAČKU! Poslao je poruku Vladanu Milojeviću na odlasku iz Crvene zvezde!

Izvor: Kurir, Foto: Foto: FK Crvena zvezda ||

Krilni fudbaler Crvene zvezdeNemanja Radonjić oglasio se povodom odlaska Vladana Milojevića iz Ljutice Bogdana.

Kratkom porukom na svom Instagram storiju krilni napadač crveno-belih pokazao je zahvalnost treneru sa kojim je sarađivao u oba mandata.

- Šefe, hvala na svemu i srećno - napisao je Nemanja Radonjić uz zajedničku fotografiju sa trenerom Vladanom Milojević.

Podsetimo, Radonjić je u dva navrata bio sklonjen od strane Milojevića, a kako je sada već bivši trener Zvezde govorio - zbog nediscipline.

Ipak, Radonjić mu to nije zamerio i na kraju se ljudski i prijateljski oprostio od Milojevića.

Foto: Instagram.com

Autor: D.Bošković

#Meč

#Otkaz

#fudbal

#nemanja radonjic

#vladan milojevic

POVEZANE VESTI

Fudbal

DA LI MILOJEVIĆ ODLAZI IZ CRVENE ZVEZDE? Haos na mrežama posle teškog poraza na Marakani, 'delije' besne i ljute!

Fudbal

POTPUNI HIT! Pogledajte šta je Radonjić obukao na potpisu za Zvezdu

Fudbal

RADONJIĆ ODLAZI IZ ZVEZDE? Ovo je sudbina SUSPENDOVANOG igrača: Još uvek je na ceni

Fudbal

RADONJIĆ ŽESTOKO PECNUO PARTIZAN POSLE DERBIJA! Oglasio se i nekadašnji ljubimac Delija nemilosrdnom objavom

Fudbal

Crvena zvezda prodaje MLADU NADU: Evo koliko novca traži za njega

Domaći

ORIO SE ''RAJKO MITIĆ''! Danica Crnogorčević zapevala na meču Crvene zvezde i Zenita u čast STRADALIMA u Moskvi!