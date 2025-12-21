AKTUELNO

Fudbal

POZNATO KAD ZVEZDA PREDSTAVLJA DEJANA STANKOVIĆA: Crveno-beli zakazali promociju novog trenera!

Foto: Tanjug/Sava Radovanović

Stankoviću će to biti drugi mandat na "Marakani", nakon onog u periodu od decembra 2019. do avgusta 2022. godine

Fudbalski klub Crvena zvezda zakazao je promociju novog trenera, za ponedeljak od 15 časova.

Vladan Milojević je na kraju jesenje polusezone napustio klupu šampiona Srbije i njega će naslediti Dejan Stanković.

Doduše, u zvaničnom pozivu novinarima, nije navedeno da će baš Stanković biti novi trener, ali to se gotovo i ne dovodi u pitanje.

Stankoviću će to biti drugi mandat na "Marakani", nakon onog u periodu od decembra 2019. do avgusta 2022. godine.

Osvojio je tri Superlige, dva Kupa, te obeubedio dva "proleća" u Ligi Evrope.

Ipak, mrlju na taj mandat bacaju porazi u kvalifikacijama za Ligu šampiona od Omonije, Šerifa i Makabija iz Haife.

Nakon Zvezde, radio je u Sampdoriji, Ferencvarošu i moskovskom Spartaku

Autor: D.Bošković

#Crvena Zvezda

#Dejan Stankovic

#crveno beli

#novi tremer

