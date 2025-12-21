AKTUELNO

KEVIN PANTER NASTAVIO SA TEROROM! Barselona slavi bivšeg kapitena Partizana!

Košarkaši Barselone vratili su se u nedelju na parket posle 55-minutnog maratona sa Baskonijom u Evroligi i slavili i u katalonskom derbiju protiv Huventuda.

Ekipa Ćavija Paskvala pobedila je goste rezultatom 90:80 uz još jednu fenomenalnu partiju Kevina Pantera.

Nakon što je u petak Baskijcima ubacio 43 poena, Huventudu je dao 20, uz odlično šutersko izdanje - za dva je gađao 3/5, za tri 4/6, za jedan 2/2.

Bio je najefikasniji u pobedničkoj ekipi koja deluje kao zahuktala lokomotiva od dolaska na klupu novog/starog trenera.

Kod gostiju najefikasniji je bio Ante Tomić sa 19 poena, odličan je bio i legendarni Riki Rubio sa 6 poena i 7 asistencija.

Barsi je ovo bila sedma pobeda u ACB ligi u 11. utakmici, ali i deveta uzastopna na oba fronta.

