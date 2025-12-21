PIO, 'PARTIJAO', TRI PUTA LOMIO POLNI ORGAN: Hit ispovest Denisa Rodmana: Omiljeni skok mu je sa Madone na Karmen Elektru!

Rodman je tvrdio da je Madona tražila od njega da imaju bebu

Denis Rodman je uspeo da sve svoje košarkaške uspehe zaseni svojim ponašanjem van terena.



Nekadašnja NBA zvezda našao se u centru pažnje kada je otvorio dušu i ispričao sve dogodovštine iz njegovog života za jednu emisiju na britanskoj televiziji.

Madona

Na samom početku 'ispovesti' objasnio je šta je to zapravo 'skok u košarci'.

"Dakle, zvezda ekipe baca loptu na koš, ja skočim i ulovim je, pa je opet odnesem toj istoj zvezdi", slikovito je opisao Rodman koji je otkrio i koji mu je najdraži skok u karijeri.

"Skok sa Madone na Karmen Elektru. Taj mi je omiljen!", rekao je sa smeškom Rodman koji je bez ustezanja opisao i trenutak kada je 'slomio penis', a to je inače činio čak tri puta.

"Bili smo na nekakvom krstarenju, ceo dan sam pio i partijao... Sunce je upeklo, a ja sam i dalje pio i partijao tako da sam do kraja večeri bio 'odvaljen kao majka'. U jednom trenutku završio sam sa jednom devojkom u jednoj od kabina, na velikom krevetu i prilično je uživala. U jednom trenutku je odlučila da ode na drugi kraj sobe, zaletela se i skočila na mene. Krv je bila na sve strane, a ona se uspaničila i počela da viče 'O Bože, ubila sam ga, mrtav je"'. Samo sam je pogledao i rekao 'Nisi, dušo samo si mi slomila penis", ispričao je tada kontroverzni košarkaš.

Jedan je od najboljih skakača istoriji NBA, ali ga ljudi širom sveta uglavnom pamte po svim onim drugim stvarima van terena, ludom ponašanju, još otkačenijem stajlingu, i naravno, vezama sa najlepšim i najzgodnijim cicama u tom trenutku na svetu.

Madona je tada bila na vrhuncu slave. Rodman je tvrdio da je Madona tražila od njega da imaju bebu. Scenario iz biografije "I Should Be Dead By Now" glasio je ovako:

"Jednom sam igrao poker u Las Vegasu. U toku igre pozvala me je i tražila da hitno dođem u Njujork, jer su tada bile najveće šanse da ostane trudna. Ostavio sam žetone na stolu i odleteo za Njujork. Obavio sam sve i vratio se avionom nazad za Las Vegas".

Jedna žena i alimentacija, druga žena i alimentacija, treća žena i alimentacija, plus novac za izdržavanje dece, lude žurke i raskalašan život i, na kraju, naravno bankrot!

Sve spiskao

Nekadašnja zvezda NBA lige i osvajač šampionskog prstena sa Čikago Bulsima i Detroit Pistonsima jedan je od sportista koji su ostali bez svega što su stekli.

Njegove tetovaže, pirsinzi i minđuše kao i razne frizure činile su ga opasnim, pa je na terenima dominirao, ali je van njega vrlo brzo propao.

Njegov problem sa alkoholom i drogom doveo ga je maltene do prosjačkog štapa...

Poznat po svojoj ekstravagantnosti na terenu, a još češće van njega, spakovao je na svih pet prstiju jedne ruke pet NBA prstenova, osvojenih sa dva različita tima, u dve različite ere.

Najstariji od ukupno 47 braće i sestara, koje je njegov otac napravio sa različitim majkama.

Tokom 2011. godine, Rodman je ušao u Kuću slavnih.

Dobro je poznat i njegov susret sa sadašnjim vođom Severne Koreje, Kimom. Rodman njega sada smatra za zabavnog prijatelja, ali mu je čudno kako tako mali čovek može da vodi državu.

Nema sumnje da Rodmanova pojava nije nikoga ostavila ravnodušnim.

Autor: D.Bošković