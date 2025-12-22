SVETISLAV PEŠIĆ SE VRAĆA U EVROLIGU! Ovaj klub želi da ih legendarni Srbin spasi potpune katastrofe!

Svetislav Pešić, doskorašnji selektor reprezentacije Srbije, mogao bi uskoro da se vrati u Evroligu.

U avgustu 2025. godine je proslavio 76. rođendan, ali izgleda da to ne predstavlja problem Bajernu iz Minhena.

Prema informacijama grčkog novinara Sotirisa Vetakisa, Svetislav Pešić je prvi kandidat za klupu ovog tima nakon što je, usled loših rezultata u Evroligi, smenjen Gordon Herbert.

Bajern je prvi u Nemačkoj sa devet pobeda i jednim porazom, ali je u Evroligi vezao osam poraza i sa učinkom od pet pobeda i 12 poraza je pri dnu tabele.

Herbert je smenjen, a Pešić je, navodno, favorit za klupu.

Svetislav Pešić je ranije tokom trenerske karijere već vodio Bajern Minhen, od 2012. do 2016. godine.

Kao ozbiljan kandidat se pominje i Janis Sferopulos, nekadašnji trener Crvene zvezde.

Ranije u toku sezone bilo je spekulacija da bi popularni Kari mogao da preuzme Barselonu.

Autor: A.A.