'Ako nešto krene naopako...' Mijatović upozorava Real Madrid: Klub ne sme da izgubi kontrolu!

Predrag Mijatović, potpredsednik Partizana i nekadašnji fudbaler, odnosno sportski direktor Real Madrida, dao je alarmantnu poruku o aktuelnoj situaciji u kraljevskom klubu. Tema je bila Vinisijus Žunior, čiji status i ugovor izazivaju sve više polemika u Madridu.

Mijatović je za špansku „Marku“ istakao da Real mora da smiri strasti i zadrži kontrolu nad dešavanjima:

„Vinisijus poseduje ogroman kvalitet. Takođe, ako nešto krene naopako, moći će da se razgovara o mogućem transferu. Klub ne sme da dozvoli da ode besplatno.“

Brazilac ima ugovor do juna 2027. godine, ali Mijatović upozorava da Real Madrid mora da ostane iznad svakog pojedinca:

„Ukoliko ne bude dogovora za novi ugovor, neka ga što pre prodaju. Ni pod kojim uslovima ne smete dopustiti da vas igrač ili njegovi predstavnici kontrolišu.“

Dodao je da ako Vinisijus traži ugovor poput onih koje imaju Mbape ili Mesi, to jasno pokazuje da ne želi da produži saradnju.

Na kraju je zaključio:

„Igrač, bez obzira na važnost koju ima, nikada ne može zahtevati od kluba da menja trenera zbog njega. Fudbal je kolektivni sport.“

Autor: Dalibor Stankov