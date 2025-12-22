Stanković dovodi igrača od 6 miliona u Crvenu zvezdu? Sarađivali već u 2 kluba (VIDEO)

Brazilski krilni fudbaler Markinjos (26) sarađivao je sa Dejanom Stankovićem u Ferencvarošu i Spartaku iz Moskve i nezvanično se spominje kao jedna od meta Crvene zvezde u zimskom prelaznom roku.

Žoze Markos Kosta Martins, kako glasi puno ime ovog momka, navodno se nalazi na podužoj listi želja povratnika na klupu srpskog šampiona, mada će rukovodstvo crveno-belih morati da pokaže izuzetne pregovaračke sposobnosti ako želi da ga angažuje.

Naime, Markinjos prema proceni "Transfermarkta" ima tržišnu vrednost od čak 6.000.000 evra, što je, koliko god Crvena zvezda bila platežni moćna za region, u ovom trenutku prevelika cifra. Brazilski fudbaler važi za jednog od "ljudi od poverenja" Dejana Stankovića, pošto je igrajući za Ferencvaroš i Spartak zabeležio čak 91 nastup pod trenerskom palicom nekadašnjeg kapitena Srbije.

Nema sumnje da bi Dejan Stanković u Crvenoj zvezdi voleo da ima i ovog ofanzivnog fudbalera, pogotovo što crveno-beli već neko vreme traže pouzdanog krilnog igrača, sposobnog da kreira šanse i igra brz fudbal. Markinjos je Stankovićev "izum", pošto su prvo sarađivali u Ferencvarošu, a potom je upravo na insistiranje bivšeg kapitena Srbije, Spartak platio Mađarima 5.000.000 evra obeštećenje za ovog ofanzivca.

Brazilac je kod Stankovića bio standardan u oba pomenuta kluba. Otkako je novi trener Crvene zvezde otišao iz Moskve, minutaža Markinjosa varira, mada i sada više igra nego što sedi na klupi, što nije dobar znak za srpskog šampiona. Ako bi crveno-beli započinjali ozbiljne pregovore oko njegovog angažovanja, realnija opcija bi bila pozajmica, ali tek nakon što se iskristališe status ovog igrača u moskovskom Spartaku.

Crvena zvezda je letos, doduše, pokazala da i te kako ume da se snađe na tržištu i da angažuje fudbalera za manju cifru od one zvanične. U pitanju je bio slučaj portugalsko-austrijskog veziste Tomasa Handela, koji je u trenutku dolaska na "Marakanu" vredeo čak 13.000.000 evra. Rukovodstvo crveno-belih jednostavno je iskoristilo trenutak i uspelo da ga dovede za 3.100.000 evra iz Vitorije Gimaraeš.

Nešto slično ranije se dešavalo sa In Bom Hvangom, koji je stigao iz Olimpijakosa za oko 5.000.000 evra, iako je ranije imao mnogo veću vrednost na tržištu.

Među prvima u Crvenu zvezdu u zimskom prelaznom roku mogao bi da se vrati Strahinja Eraković. On trenutno nema veliku minutažu u ruskom Zenitu, a s obzirom na dobre odnose ova dva kluba, moguće je da dođe do dogovora o pozajmici. I popularni Čupa je Stankovićev "čovek od poverenja", te je obnavljanje saradnje sa ovim fudbalerom znatno realnije nego kada je u pitanju Markinjos.

Sa druge strane, Crvena zvezda momcima iz ruske Premijer lige ima da ponudi igranje u Ligi Evrope, što nije mala stavka u pregovorima...