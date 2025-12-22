Obradović uoči Pariza: Jedan posed može da reši meč, moraćemo da budemo agresivni

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je danas u Beogradu uoči meča protiv Pariza u Evroligi da bi jedan posed mogao da reši utakmicu i dodao da će "crveno-beli" na ovom duelu morati da budu agresivni.

Košarkaši Crvene zvezde gostovaće sutra od 20 i 45 časova ekipi Pariza u 18. kolu Evrolige.

"Ako bih gledao moju francusku epizodu, rekli bismo da ćemo pobediti lako. Ali, to nije istina. Sve ideje koje možeš da imaš, vrlo brzo padaju u vodu ako nemaš koncentraciju u odnosu na ono što radiš u napadu i odbrani. Bukvalno jedan posed može da reši utakmicu u jednom ili drugom smeru. Moramo da se nosimo sa njihovom agresivnošću, napadaju vrlo brzo i ako smo u nekom zaostatku, u proslavi koša, razgovoru sa sudijama... Sigurno ćeš primiti trojku ili će uhvatiti skok u napadu", rekao je Obradović u obraćanju novinarima.

On je istakao da "crveno-bele" u narednom periodu očekuju teški mečevi.

"I dalje je očigledno da je tim u fizičkom i energetskom problemu. Znamo koliko je težak januar, ali moramo da se bavimo i oporavkom, pripremi svakog protivnika koji igra fizički i zahtevno. Dobro je da će se vratiti treninzima i Ognjen Dobrić, imaćemo više igrača na raspolaganju. Ono što je bilo konkretno i hemijski povezano, ako izgubiš jednog igrača ulaziš u probleme. Opet, verujem u karakter mojih igrača, poslednja utakmica je pokazala određenu povezanost koja mora da bude i veća", naveo je trener Zvezde.

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke se prošle nedelje vratio na teren.

"Nova hemija, novi stres, iako on zna sisteme. Menjati iz utakmice u utakmicu je vrlo teško i zahtevno. Nekada ti i sam meč daje razloge da skratiš rotaciju, neko će napraviti manje grešaka. I dalje mislim da smo ekipa koja ima veliki potencijal i na tome moramo da radimo svakodnevno", istakao je Obradović.

Trener Crvene zvezde je izjavio da postoje petorke za obe strane terena.

"Mnogo toga možeš da pripremiš, ali moraš da budeš prilagodljiv. Ljudi će samo da te ocenjuju kroz pobede i poraze, to je jedino merilo što se nekoga tiče. A ja sam uvek bio fokusiran na ono što sam spremio, jer vrsta kontinuiteta daje garancije da ćeš imati čiste stvari na terenu", istakao je Obradović.

Crvena zvezda je u prethodnom kolu Evrolige pobedila Virtus rezultatom 90:89.

"Moramo da unapredimo igru. Drugi sada znaju kako da te brane, adaptirali su se, tako da i naša adaptacija mora da postoji. Pričao sam sa Batlerom i Nvorom, individualno su jaki, ali mora da postoji balans... To je deo naše sredine, podneblja i procesa. Neko nije uopšte učen tako, zato se dešavaju nepotrebne izgubljene lopte i loši šutevi. Stavljamo ih u okvire u kojima ne mogu da funkcionišu. Imaš model i standard kako se osvajaju titule, ali to mora da se prenese", rekao je Obradović.

On je naveo da su Hasiel Rivero i Ognjen Dobrić počeli da treniraju.

"To je bitno. Kad Džoel Bolomboj dođe, videćemo u kakvom je stanju i kada će da uđe u timski trening. Da vidimo reakciju. Bolomboj dolazi sledeće nedelje. Dobrić je počeo da trči i čekam ga za nekoliko dana. Tajson Karter će doći u Beograd. Imaćemo tada jasniju sliku, jer je vrlo neprecizna prognoza. Znamo kakva je bolest i kako se leči", zaključio je Obradović.

Košarkaši Crvene zvezde se nalaze na osmom mestu na tabeli Evrolige sa 10 pobeda i sedam poraza, dok je Pariz na 18. poziciji sa skorom 5/12.